Team Building

Cele patru case de tip familial din cadrul Centrului de Servicii Multifuncţionale pentru Copilul Aflat în Dificultate din Gura Humorului au o înfăţişare mai prietenoasă pentru copiii care învaţă şi locuiesc aici, după ce o echipă de 24 de angajaţi de la Continental Automotive Iaşi a ales să folosească timpul şi bugetul pe care-l avea alocat activităţilor de echipă pentru a împrospăta imaginea celor patru căsuţe de tip familial pentru copiii cu dizabilităţi.

Din cele două zile alocate pentru team building, angajaţii Continental Automotive au folosit o zi întreagă pentru a vopsi stâlpii şi gardul care delimitează perimetrul caselor, pentru a recondiţiona băncile din interiorul curţii şi balustradele metalice care mărginesc rampele de acces în cele patru clădiri, pentru a-i învăţa pe copii despre importanţa reutilizării şi reciclării materialelor prin confecţionarea unor decoraţiuni pentru curte şi pentru a înlocui o parte din echipamentul centrului.

Coordonatorul acţiunii, Marius Onofrei, a explicat că activităţile pe care el şi colegii săi le-au desfăşurat împreună cu copiii humoreni le-a adus multe satisfacţii, iar grija faţă de comunitate face parte din setul de valori care uneşte echipa pe care o coordonează.

O călătorie magică

“Activităţile organizate ne-au ajutat să ne cunoaştem mai bine, ne-au unit echipa mai mult, ne-au făcut să fim mai empatici şi să vedem bucuria în lucrurile mărunte. Am trăit un sentiment extraordinar să vedem cât de dornici au fost să ne dea o mână de ajutor şi cu câtă bucurie au primit cadourile din partea noastră. Am fost întâmpinaţi cu bunătate şi afecţiune de copiii de la centru, ceea ce ne-a determinat să lucrăm cu multă plăcere şi cu zâmbetul pe buze pe tot parcursul activităţilor”, a declarat unul din angajaţi. De departe, activitatea preferată a celor mici a fost numărul de magie pregătit de unul dintre colegii ieşeni. “Împreună am reuşit să facem o călătorie într-o lume magică, iar copiii au fost foarte curioşi să descopere cum am reuşit să fac trucurile”, a declarat magicianul Alex.

Directorul executiv al DGASPC Suceava, Georgeta Nadia Creţuleac, a declarat: „Apreciem în mod deosebit implicarea Continental Automotive Iaşi într-o acţiune de voluntariat care nu numai că oferă mai multă culoare şi lumină spaţiului în care locuiesc copiii noştri, dar va rămâne întipărită pentru totdeauna în memoria lor, şi în acelaşi timp mulţumim tuturor şi fiecărui voluntar în parte pentru modul în care au ales să lucreze în echipă şi să fie un exemplu pentru fiecare dintre noi”.