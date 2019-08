Sănătate

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Suceava desfăşoară, în perioada 1-7 august a.c., o campanie de promovare a alăptării. Acţiunea se derulează cu prilejul Săptămânii Mondiale a Alăptării, în colaborare cu Asociaţia SAMAS (prima reţea naţională de Asistenţi de Sănătate pentru Mame şi Sugari), Centrul Iochebed Suceava şi Unităţile Administrativ Teritoriale cu asistenţă medicală comunitară: Dolhasca, Horodniceni, Berchişeşti, Ostra, conform unui comunicat de presă semnat de directorul executiv al DSP, dr. Liliana Grădinariu.

Campania are ca obiectiv general asigurarea unei nutriţii optime a copiilor până la vârsta de 24 de luni, iar ca obiective specifice, în acord cu obiectivul OMS, creşterea, până în anul 2025, la 50% a copiilor alimentaţi exclusiv la sân în primele 6 luni de viaţă.

„Trebuie subliniat rolul pozitiv pe care alimentaţia la sân exclusivă îl are asupra sănătăţii nou-născutului şi prevenirii îmbolnăvirilor şi a mortalităţii premature a acestora”, a arătat dr. Grădinariu. Potrivit acesteia, alăptarea are ca efect asupra copilului reducerea incidenţei şi severităţii diareii, reduce infecţiile respiratorii şi otita medie acută, previne alinierea incorectă a dinţilor şi cariile dentare etc. Efectele asupra mamei sunt creşterea distanţei dintre sarcini, reducerea riscului de cancer mamar şi ovarian, reducerea riscului de hipertensiune arterială etc.

Din studiile ataşate comunicatului de presă reiese că în România, în 2016, rata alăptării exclusive a fost de 12,6%, printre cele mai mici din Europa, în timp ce în 2005 a fost de 20,8%. Datele analizate în dinamică indică o scădere a ratei alăptării exclusive în ultimii ani.

Dr. Grădinariu: „Alăptarea poate însemna diferenţa dintre viaţă şi moarte”

Există variaţii importante în privinţa alăptării exclusive între macroregiunile ţării. Cea mai mare prevalenţă a alăptării exclusive, 16,1%, se întâlneşte în Moldova-Dobrogea, unde se găsesc şi cele mai multe Spitale Prietene ale Copilului, iar cele mai mici, în jurul a 10%, se întâlnesc în macroregiunile Muntenia-Bucureşti şi Banat-Oltenia. Studiile mai arată că prevalenţa alăptării exclusive în mediul urban este aproape de două ori mai mare decât în mediul rural, de 15,4 faţă de 9,8%. De asemenea, mamele cu studii superioare şi cele cu educaţie puţină înregistrează cele mai înalte prevalenţe, de 15,4 şi respectiv 17,5%. În privinţa etniei, prevalenţa alăptării exclusive este cea mai mare la mame de etnie romă - 20% şi cea mai scăzută la cele de etnie maghiară, de 7,9%.

„Alăptarea este o soluţie universală care oferă tuturor un start corect şi şanse egale în viaţă. Alăptarea exclusivă - hrănirea sugarilor numai cu lapte matern în primele şase luni de viaţă - ajută copiii să crească, prevenind subnutriţia, promovând dezvoltarea creierului şi reducând riscul supraponderabilităţii la copii. Alăptarea este, de asemenea, primul vaccin al nou-născutului, oferind anticorpi vitali şi o stimulare a imunităţii. De la primele momente ale vieţii copilului, alăptarea poate însemna diferenţa dintre viaţă şi moarte”, a subliniat dr. Liliana Grădinariu.

De aceea, Adunarea Mondială a Sănătăţii a îmbrăţişat sărbătorirea anuală a Săptămânii Mondiale a Alăptării de către statele membre, ca o modalitate de a susţine, proteja şi promova alimentaţia la sân în întreaga lume. În ciuda beneficiilor, la nivel global numai aproximativ doi din cinci nou-născuţi sunt puşi la sân în decurs de o oră de la naştere şi numai 40% dintre copiii sub şase luni sunt alăptaţi exclusiv.

Săptămâna Mondială a Alimentaţiei la Sân (SMAS) este celebrată în fiecare an în perioada 1-7 august, în peste 120 de ţări.