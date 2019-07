Soluţie

Peste o sută de copii din comunităţi defavorizate din oraşul Vicovu de Sus şi din satul Capu Codrului, din comuna Păltinoasa, au fost vaccinaţi împotriva rujeolei într-o căruţă, alături de aceasta sau într-un container. Declaraţia a fost făcută de inspectorul din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, dr. Cătălina Zorescu, în cadrul şedinţei de ieri a Colegiului Prefectura Suceava.

Cătălina Zorescu a precizat că DSP Suceava a acordat o atenţie specială, în actualul context epidemiologic de evoluţie a cazurilor de rujeolă în judeţ, identificării comunităţilor în care s-a înregistrat un procent redus de vaccinare, dar şi organizării de campanii suplimentare de vaccinare de tipul „din uşă în uşă”, prin intermediul medicilor de familie şi al mediatorilor sanitari. Astfel, ea a precizat că în urma acestor campanii, peste 100 de copii din cele două localităţi în care evoluează focare de rujeolă au fost vaccinaţi numai în cursul acestei luni.

În acest context, prefectul judeţului, Mirela Adomnicăi, a întrebat cum s-a reuşit vaccinarea unui număr atât de mare de copii într-o perioadă scurtă de timp, medicul Cătălina Zorescu precizând că vaccinările s-au făcut în condiţiile puse la dispoziţie de comunităţile locale. „Fiecare copil pe care l-am vaccinat este un plus. În cele două comunităţi am vaccinat în condiţiile oferite de comunităţile locale, în căruţă, pe lângă căruţă şi chiar am avut o şcoală în care nu am putut vaccina deşi ne-a fost pusă la dispoziţie de domnul primar, la Capu Codrului”, a spus Cătălina Zorescu, adăugând că în aceste campanii de vaccinare „din uşă în uşă” ar trebui o mobilizare mai bună.

DSP Suceava dispune de dozele necesare de vaccin împotriva rujeolei

Inspectorul DSP Suceava a precizat că vaccinările din căruţă s-au făcut la Vicovu de Sus, în timp ce în cătunul Ţâmpoceni din satul Capu Codrului copiii au fost vaccinaţi într-un container pus la dispoziţie de o biserică. Cătălina Zorescu a mai precizat că în aceste comunităţi sunt familii nevoiaşe, cu mulţi copii, care nu au posibilitatea să meargă la dispensar pentru a fi vaccinaţi. Ea a arătat că deşi condiţiile în care s-au vaccinat nu sunt dintre cele mai bune, aceste campanii contribuie la stoparea evoluţiei bolii în comunităţile în care se înregistrează focare de rujeolă. Pe de altă parte, inspectorul DSP Suceava a precizat că această instituţie dispune de dozele necesare de vaccin împotriva rujeolei. De precizat că în anul 2019, în judeţul Suceava s-au înregistrat peste 300 de cazuri de rujeolă, în condiţiile în care în anul 2018 numărul de cazuri a fost de 213.

Pe de altă parte, tot în raportul DSP Suceava, prezentat în şedinţa de ieri a Colegiului Prefectural, această instituţie a recomandat autorităţilor publice locale din judeţ să completeze statele de funcţii cu posturile de asistenţi comunitari şi mediatori sanitari. În prezent, în judeţul Suceava activează 65 de asistenţi comunitari şi cinci mediatori sanitari.