Unul după altul

Poliţiştii au continuat seria de reţineri pentru cel puţin 24 de ore a şoferilor pericol public, ultimul pe listă fiind un bărbat care nu are permis de conducere şi care mai era şi în stare avansată de ebrietate. Este vorba de un bărbat în vârstă de 41 de ani, din oraşul Vicovu de Sus, oprit pentru control în noaptea de 25 spre 26 iulie, în jurul orei 2.00, de un echipaj al Poliţiei din Vicovu de Sus, pe strada Calea Cernăuţi din localitate. În urma verificării cu etilotestul a rezultat concentraţia de 0,81 miligram per litru alcool pur în aerul expirat. Având în vedere cumulul de infracţiuni (conducere fără permis şi sub influenţa alcoolului) pe numele bărbatului a fost emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în arestul poliţiei judeţene.

Acest şofer de la Vicov nu avea să fie şi cel cu alcoolemia cea mai mare dintre şoferii depistaţi în trafic de poliţiştii suceveni, la final de săptămână.

Vineri, în jurul orei 17.00, poliţiştii de la Secţia Rurală Preuteşti au fost sesizaţi prin 112 de faptul că pe raza satului Unceşti, comuna Buneşti, s-a produs o tamponare între două autoturisme, iar unul dintre conducătorii auto implicaţi se află sub influenţa băuturilor alcoolice. La faţa locului a fost depistat un şofer în vârstă de 61 de ani, din Buneşti, care condusese un autoturism VW Jeta şi intrase în coliziune cu un alt autoturism, provocând pagube materiale.

Etilotestul a indicat în cazul acestuia concentraţia de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, ceea ce înseamnă, în mod normal, o alcoolemie de peste 2 la mie în sânge.

Reamintim că tot recent, pe 25 iulie, un tânăr în vârstă de 25 de ani, din Şcheia, a fost arestat preventiv 30 de zile pentru două infracţiuni:de conducere fără permis şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Peste 70 de şoferi băuţi sau fără permise de conducere au văzut arestul cel puţin 24 de pre

Comisarul-şef Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al poliţiei judeţene, a declarat că sunt dejapeste 70 de şoferi care au ajuns în arestul IPJ Suceava de la începutul anului pentru infracţiuni la regimul rutier, în special pentru consum de alcool la volan, infracţiune coroborată adesea şi cu cea de conducere fără permis ori cu permisul de conducere anulat sau suspendat.

„Încă de la debutul programului de prevenire a accidentelor rutiere poliţiştii au avertizat că vor dispune măsuri ferme, inclusiv privative de libertate faţă de cei care nesocotesc legislaţia rutieră. Poliţiştii reamintesc că scopul programului de prevenire a accidentelor rutiere nu este privarea şoferilor de dreptul la libertate ci creşterea gradului de siguranţă rutieră şi conştientizarea importanţei respectării legii.

Din păcate, realitatea în ceea ce priveşte dinamica situaţiei operative din ultimii ani a arătat că legea trebuie aplicată cu fermitate, lucru pe care poliţiştii nu vor ezita să îl facă. Poliţiştii suceveni atrag încă o dată atenţia cu privire la faptul că vor dispune reţinerea şi încarcerarea celor care săvârşesc fapte penale la regimul rutier, în funcţie de gravitatea faptelor, consecinţele produse şi materialul probator administrat”, a declarat ofiţerul.