Eveniment

Publicul care a ales să participe sâmbătă seară, 27 iulie, la Biserica Romano-Catolică „Sfântul Ioan Nepomuk” din municipiul Suceava, la concertul susţinut de soprana Simona Mihai, violonistul George Zacharias şi pianistul Spyros Souladakis, s-a declarat pe deplin mulţumit.

A fost o seară de calitate, o seară în care artiştii au cântat atât pentru beneficiarii Fundaţiei Umanitare „O Nouă Viaţă” din Siret, fundaţie cu o activitate de peste 22 de ani, „în care şi-a asumat responsabilitatea protejării copiilor şi tinerilor a căror viaţă a fost marcată pentru totdeauna în Spitalul de boli neuropsihice de la Siret”, cât şi pentru publicul care a ales să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile, donând sume de bani în urnele pregătite de organizatori.

Implicare

Înainte de începerea concertului, Manuela Pentiuc a făcut o scurtă prezentare a Fundaţiei Umanitare „O Nouă Viaţă” Siret, sub forma unei poveşti adevărate, „cu prinţi şi prinţese, zâne salvatoare, în care binele învinge”. O parte dintre tinerii care beneficiază de serviciile Fundaţiei Umanitare „O Nouă Viaţă” Siret au fost prezenţi la concertul de sâmbătă, de la Biserica Romano-Catolică „Sfântul Ioan Nepomuk”, şi au aplaudat alături de ceilalţiparticipanţi la eveniment prestaţia de excepţie a celor trei muzicieni.

Emoţia primei întâlniri cu publicul sucevean

Momentul mult aşteptat al serii l-a constituit întâlnirea cu soprana Simona Mihai, pe care publicul din municipiul Suceava nu a mai avut ocazia să o asculte, ea primind însă generoase aplauze ale auditoriului Operei Regale din Londra sau ale celei din Frankfurt, unde a interpretat rolul „Mimi”. Simona Mihai a interpretat arii celebre semnate de Puccini, Mozart, Verdi şi Bizet. Soprana Simona Mihai a debutat la Royal Opera House – Covent Garden în 2010. A colaborat cu mari maeștri ai baghetei, precum Sir Charles Mackerras, Antonio Pappano, Yuri Temirkanov sau Cornelius Meister. În 2016, Simona și-a făcut debutul în rolul Mimi, din Boema, la Opera din Frankfurt. În anul 2017, Simona Mihai a cântat la Cercul Militar Bucureşti, în concertul dedicat sărbătoririi a 20 de ani de activitate a Fundaţiei „O Nouă Viaţă”.

Publicul sucevean şi nu numai a putut asculta arii din operele: „La Boheme” de Giacomo Puccini, „Le Nozze di Figaro” de Wolfgang Amadeus Mozart, ”La Traviata” de Giuseppe Verdi, „Gianni Schicchi” de Giacomo Puccini şi „Carmen” de Georges Bizet.

Chiar dacă a venit cu mari emoţii în faţa publicului sucevean, soprana Simona Mihai a spus că imediat i-au dispărut, după ce a văzut zâmbetele copiilor şi tinerilor beneficiari ai Fundaţiei Umanitare „O Nouă Viaţă” Siret, care se bucurau că iau parte la un astfel de eveniment, în care primează calitatea, bunătatea, iubirea, solidaritatea. Şi locaţia în care a avut loc concertul, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Ioan Nepomuk”, a fost pe placul artiştilor.

Soprana Simona Mihai: „Mulţumim încă o dată Fundaţiei <O Nouă Viaţă>pentru această experienţă unică”

„Pentru un artist de succes, fiecare nou concert presupune o nouă încercare a artistului cu sine, o cucerire a unui nou public, o înţelegere mai profundă a profesiei de muzician. Experienţa trăită la Suceava, prilejuită de promisiunea împlinită de a concerta în programul de activităţi culturale al Fundaţiei <O Nouă Viaţă>, a însemnat pentru noi o lecţie de viaţă care nu poate fi comparată cu nimic. Am ştiut că vom concerta într-un cadru mai special, dar nu ştiam exact despre ce este vorba”, a declarat artista Simona Mihai. „Publicul care ne aştepta... sau care nu ne aştepta (din cauza problemelor de sănătate) la Casa Emanuel”, a completat soprana Simona Mihai, a reprezentat pentru artişti confruntarea cu realitatea. Atunci şi-au dat seama cât de important este să nu transformăm în banalităţi mersul, vorbitul, comunicarea. „În clipa în care Mircea, un copil adorabil, a început să ţină ritmul cu partitura noastră, aplaudând şi mişcându-se odată cu ritmul melodiei, am înţeles că nu ştiam nimic despre realitatea în care trăim. Fundaţia <O Nouă Viaţă>a înţeles că în ciuda unui handicap sau a unei serii de malformaţii nedorite sau <primite>de la soartă, aceşti oameni au dreptul să se bucure de viaţă la fel ca toţi ceilalţi. Preşedintele fundaţiei, Nigel Squib, un mare meloman şi cunoscător al artei de calitate, a ştiut de ce ne-a chemat la Suceava. Fără această confruntare, noi trei, Simona, George şi Spyros, am fi fost mai săraci sufleteşte iar copiii şi tinerii Fundaţiei nu ne-ar fi cunoscut. Mulţumim încă o dată Fundaţiei <O Nouă Viaţă>pentru această experienţă unică”, a completat soprana Simona Mihai.

Caritate

Violonistul grec George Zacharias a venit la Suceava direct de la Londra, special pentru evenimentul umanitar organizat de Fundaţia Umanitară „O Nouă Viaţă” din Siret, şi a interpretat Fantezia Carmen Op. 25 de Pablo de Sarasate şi Nel cor piu non mi sento de Nicolo Paganini. Pianistul Spyros Souladakis a venit de la Atena special pentru publicul sucevean şi a interpretat Waltz Op 64 No1 de Frederic Chopin şi Un Sospiro de Franz Liszt, o adevărată călătorie plină de emoţie, culoare şi armonie.

Pianul la care a cântat muzicianul grec a fost adus special de la Popasul Cucorăni (judeţul Botoşani), prin amabilitatea managerului acestui local. Pentru gestul mărinimos de a pune la dispoziţie gratuit pianul, organizatorii, Fundaţia Umanitară „O Nouă Viaţă” Siret, îi mulţumesc respectuos. Publicul a aplaudat şi s-a bucurat de momentele muzicale deosebite, repertoriul bine ales, interpretarea fără cusur, iar, la final, a făcut donaţii, banii urmând să fie folosiţi de Fundaţia „O Nouă Viaţă” în noi proiecte sociale, atât de necesare copiilor şi tinerilor defavorizaţi.