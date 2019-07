La peste doi ani de la începerea licitaţiei

Procedura de atribuire pe 10 ani a activităţii de administrare a depozitului de deşeuri de la Moara este aproape de final, după mai bine de doi ani de la declanşarea licitaţiei. Singurul pas care mai trebuie făcut este aprobarea, de către consilierii judeţeni, a atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de administrare a depozitului de deşeuri, administrarea staţiei de sortare şi administrarea centrului public de colectare din cadrul CMID Moara, către asocierea SC FLORCONSTRUCT SRL, SC FRITEHNIC SRL, SC RITMIC COM SRL, ofertant declarat câştigător în urma derulării procedurii de achiziţie publică, prin licitaţie deschisă. În şedinţa de miercuri, 31 iulie a.c., se supun aprobării deliberativului judeţean şi tarifele aplicate pentru activităţile de sortare şi depozitare prestate de operator: pentru activitatea de sortare a deşeurilor reciclabile - 0,15 lei/tona, plus TVA şi pentru activitatea de depozitare a deşeurilor- 44,071ei/tona, plus TVA.

Conform proiectului de hotărâre, cel care va fi împuternicit de deliberativ să semneze, „în numele şi pe seama Judeţului Suceava”, contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de administrare a depozitului de deşeuri, administrarea staţiei de sortare şi administrarea centrului public de colectare din cadrul CMID Moara, componentă a Serviciului de salubrizare al judeţului Suceava, este preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur.

După 7 luni pierdute în hărţuiala contestaţiilor, instanţele au confirmat decizia comisiei de licitaţie

Reamintim că documentaţia de atribuire a fost publicată în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) în data de 17 mai 2017. În data de 17 decembrie 2018, comisia de evaluare a desemnat câştigătoare oferta depusă de către asocierea firmelor FLORCONSTRUCT, FRITEHNIC şi RITMIC COM SRL.

Procedura de achiziţie publică a fost contestată de ofertanţii participanţi Ia procedură, atât la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), cât şi la Tribunalul Suceava.

În aprilie 2019 CNSC a respins contestaţiile formulate de doi dintre ofertanţi ca nefondate, iar unul dintre aceştia a formulat plângere împotriva deciziei CNSC, la Curtea de Apel Suceava. Instanţa a respins plângerea ca nefondată, la sfârşitul lunii mai 2019. O altă plângere, formulată de un al treilea ofertant a fost respinsă de Tribunalul Suceava şi împotriva acestei sentinţe ofertantul a făcut recurs, respins ca nefondat, în 24 iunie 2019, de Curtea de Apel Suceava. Soluţia este definitivă. În aceste condiţii, urmează să se încheie contractul de operare a depozitului de deşeuri de la Moara, cu ofertantul declarat câştigător în urma derulării procedurii de achiziţie publică.

Durata contractului este de 10 ani.

În ceea ce priveşte al doilea depozit de deşeuri din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor (SMID), cel de la Pojorâta, în şedinţa de miercuri este supusă aprobării consilierilor judeţeni alocarea sumei de 26.775 lei pentru efectuarea unui foraj hidrologic de observaţie a pânzei freatice, în vederea obţinerea autorizaţiei integrate de mediu. Este o cheltuială neeligibilă necesară a fi efectuată în cadrul proiectului Fazarea SMID, conform referatului de necesitate înaintat de Direcţia Tehnică a Consiliului Judeţean Suceava.