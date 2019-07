Completări

Aleşii locali suceveni au aprobat ieri o nouă variantă a regulamentului „privind funcţionarea sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava”, în care au fost prinse şi noile modalităţi de plată puse la dispoziţie populaţiei, s-a prevăzut programul de funcţionare contra cost şi cel în regim gratuit, au fost prevăzute o serie de facilităţi, precum gratuitatea pentru posesorii de maşini electrice, dar au fost prevăzute şi o serie de contravenţii şi sancţiuni.

Conform Regulamentului, parcările cu plată cu autotaxare pot fi utilizate contra cost, prin plata tichetului de parcare atât prin SMS, card, cu monede sau bancnote, cât şi pe bază de abonament trimestrial, semestrial ori anual, pentru persoanele riverane, valabil între orele 16.00-08.00 de luni până vineri, iar sâmbăta şi duminica integral.

Taxele aplicabile în parcările supraterane şi subterane din municipiul Suceava sunt:

- taxa orară – 2 lei/oră inclusiv TVA prin emitere tichet de la parcometru pentru parcările supraterane şi 1 leu/oră inclusiv TVA pentru parcările subterane;

- taxa prin SMS: 0,25 euro plus TVA pentru jumătate de oră, 0,45 euro plus TVA pentru o oră, 0,9 euro plus TVA pentru două ore, 1,8 euro plus TVA pentru patru ore şi 3,6 euro plus TVA pentru opt ore;

- Taxa cu cardul – 1,4 lei cu TVA inclus pentru o jumătate de oră; 2,5 lei cu TVA inclus pentru o oră; 5 lei cu TVA inclus pentru două ore; 10 lei cu TVA inclus pentru patru ore; 20 lei cu TVA inclus pentru opt ore.

Pentru reţeaua Orange se va adăuga un cost de 0,06 euro, costul SMS-ului.

Viceprimarul Lucian Harşovschi, care s-a ocupat de implementarea noilor modalităţi de plată a tichetelor de parcare, a explicat că la plata prin SMS sau prin card costurile sunt mai mari, dar taxa încasată de municipalitate este aceeaşi, diferenţa constând în taxele serviciilor puse la dispoziţie de furnizori.

Pentru cei interesaţi de abonamentele de parcare, valabile între orele 16.00-08.00 de luni până vineri, iar sâmbăta şi duminica integral, preţul acestora a fost stabilit la 100 de lei trimestrial, inclusiv TVA, 180 de lei semestrial şi 350 de lei anual.

Parcările cu plată din Suceava pot fi utilizate gratuit de către posesorii vehiculelor dacă sunt deţinători ai cardului-legitimaţie pentru persoanele cu handicap, prin afişarea acestuia la loc vizibil, dar şi de posesorii de autovehicule electrice.

Noul regulament prevede şi o serie de excepţii de la plata taxei de parcare, pentru autovehiculele corpului diplomatic, cele de intervenţie (Salvare, Pompieri, Poliţie, Jandarmerie, Ministerul Justiţiei, MAPN) aflate în misiune, dar şi pentru vehiculele care aparţin instituţiilor de interes public: Primăria, Prefectura, Consiliul Judeţean, Finanţe, Garda Financiară, Garda de Mediu, Curtea de Conturi, reprezentanţii instituţiilor guvernamentale, delegaţiile străine şi mass-media.

Regulamentul prevede o serie de situaţii care constituie contravenţii, sancţionabile cu amendă de la 200 la 800 de lei, dar şi unele sancţionabile cu amendă între 1.000 şi 3.000 de lei.