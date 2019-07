Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei

Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei va fi marcată de patru laboratoare de analize medicale din Suceava printr-o ofertă de testare, la preţ redus, a prezenţei virusului hepatitelor B şi C.

Secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, dr. Irina Badrajan, a declarat că luni, 29 iulie a.c., laboratoarele Bethesda, Dorna Medical şi Avicena (fosta Alpha Servici Medicale, din Policlinica Areni) vor efectua testele pentru depistarea virusului hepatitelor B şi C la preţul de 60 de lei, iar laboratorul Synevo la preţul de 92 de lei. Preţurile uzuale pentru aceste teste practicate de cele patru laboratoare sunt de 100 de lei la Bethesda, 116 lei la Synevo, 90 de lei la Dorna Medical şi 75 de lei la Avicena. Menţionăm că Synevo menţine oferta cu 92 de lei până în data de 15 august, iar Dorna Medical are de asemenea pe site o reducere de la 90 de lei la 85 de lei pentru depistarea virusurilor hepatice B şi C, pe lângă preţul promoţional din 29 iulie.

Dr. Badrajan a spus că această colaborare cu laboratoarele de analize medicale, care să permită unui număr cât mai mare de oameni să verifice dacă au aceste virusuri, a fost iniţiată de secţia de Boli Infecţioase a Spitalului de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava şi, prin intermediul Colegiului Medicilor, au fost anunţaţi medicii de familie să comunice pacienţilor interesaţi unde pot efectua testele.

Hepatita C se tratează

Medicul a explicat că hepatitele cronice cu virus B şi C sunt boli infecţioase ale căror complicaţii, cum ar fi insuficienţa hepatică cronică şi hepatocarcinomul, au un mare impact asupra sănătăţii şi calităţii vieţii, de aceea este important ca populaţia să fie informată cu privire la modalităţile de prevenire a îmbolnăvirilor şi de evitare a surselor potenţiale de contaminare cu virusul hepatitelor.

Dr. Badrajan a mai spus că 194 de guverne au adoptat, în 2016, strategia globală a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind hepatita virală, care are printre obiective eliminarea hepatitei B şi C până în anul 2030, însă doar câteva ţări sunt pe cale să îndeplinească aceste obiective.

Potrivit statisticilor, la nivel global, din cele 325 de milioane de oameni care trăiesc cu hepatită virală cronică, mai mult de 290 de milioane de oameni trăiesc cu hepatita B sau C fără să ştie, de aceea oamenii trebuie încurajaţi să efectueze testarea pentru virusurile hepatitelor.

Menţionăm că şi alte instituţii din domeniul sănătăţii, precum Direcţia de Sănătate Publică, vor marca Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei prin acţiuni de informare şi de conştientizare a populaţiei asupra importanţei testării pentru virusurile hepatice, mai ales că pentru hepatita B există vaccinuri şi pentru hepatita C tratament.