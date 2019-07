Salvați Copiii

Ciclistul Constantin Lucuțar vrea să parcurgă pe bicicletă 1.000 de km în 48 de ore pentru prevenirea mortalității infantile. Este al treilea an consecutiv când ciclistul Constantin Lucuțar se implică în campania Organizației Salvați Copiii pentru prevenirea mortalității infantile. Inspirat de lupta pentru viață a copiilor născuți prematur, răspunde unei provocări personale de a parcurge pe bicicletă 1.000 km în 48 ore pentru a atrage atenția asupra situației mortalității infantile și a necesarului de echipamente din spitalele și maternitățile României.

O provocare pe care o transmite tuturor celor cărora le pasă și tuturor celor ce doresc să se alăture campaniei: ”Poate vă întrebați de ce nu am renunțat la nebunia asta. 1000 de km în 48 de ore! Sincer vă spun, nu este orice fel de nebunie. Este o luptă grea cu timpul, oboseala și vremea care este mereu surprinzătoare. Mereu mă gândesc la lupta eroică purtată de copiii născuți prematur. Spre deosebire de mine, ei se luptă cu viața, fiecare secundă câștigată înseamnă o șansă la viață. În acest război am intrat încă din 2017, de atunci an de an lupt alături de ei, pentru că fiecare copil contează! Vă mulțumesc pentru sprijin! Constantin”, a scris ciclistul sucevean pe pagina salvaticopiii.galantom.ro - 1000 km pe bicicletă prin România în 48 ore – 2019, unde se pot face și donații.

Beneficiari

Dacă vreți să fiți alături de Constantin Lucuțar și de echipa tehnică la plecarea în noua aventură, sunteți așteptați vineri, 26 iulie 2019, la ora 08.00, pe platoul Casei de Cultură Suceava.

Preşedinta Filialei Salvaţi Copiii Suceava, Camelia Iordache, a declarat că înultimii opt ani, Salvați Copiii România a investit aproximativ cinci milioane de euro în dotarea a 96 de maternități și secții de nou-născuți din toate județele țării, cu peste 630 de echipamente medicale, care au ajutat la supraviețuirea a peste 72.000 de copii. „În județul Suceava, toate spitalele au fost beneficiare ale programului Salvați Copiii, anul acesta urmând să beneficieze de echipamente din nou spitalele din Câmpulung Moldovenesc și Fălticeni și un cabinet de medic de familie din Dolhești”, a completat Camelia Iordache.