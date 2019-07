Educaţie

Proiectul ”Twins - Together Working for Inclusion at School” a fost iniţiat de către partenerii din Italia, din Asociaţia ”Link” şi de la Cooperativa ”Beniamino”, care, lucrând foarte mult cu şcolile, cu cadrele didactice, cu psihologii şi consilierii şcolari, au realizat că este foarte importantă o conştientizare la nivel şcolar şi comunitar a faptului că un copil nu poate fi ajutat decât în cadrul unei structuri interinstituţionale. Ei au pornit acest proiect la nivel european cu ajutorul finanţărilor Erasmus Plus – Secţiunea K 3, cu o derulare pe o perioadă de 2 ani, tocmai pentru a găsi bunele practici din diferite ţări europene, din diferite şcoli şi diferite regiuni, mai sărace sau mai bogate, cu privire la importanţa unei echipe multidisciplinare în integrarea copilului care are o problemă la un moment dat. Proiectul are un parteneriat solid format din şcoli, instituţii educaţionale, ONG-uri şi instituţii publice din Italia, Grecia, Marea Britanie, Portugalia şi România, reprezentanţii acestora fiind prezenţi luni la Moldoviţa.

Un proiect solid, cu beneficii importante pentru elevii liceului din Moldoviţa

Rolul proiectului îl reprezintă sprijinirea şcolilor din Europa, între care a fost ales şi Liceul Tehnologic ”Vasile Cocea” din Moldoviţa, în scopul integrării copiilor defavorizaţi şi realizarea unor strategii pentru copiii cu dizabilităţi educaţionale. Membrii delegaţiei au putut vizualiza realizările privind renovarea şi redotarea unor spaţii din cadrul liceului, puse în practică cu cofinanţare din programul Erasmus+ al Comisiei Europene. În acelaşi timp programul aflat în derulare ia în considerare nevoile locale ale comunităţii, prin dezvoltarea unei reţele împreună cu familiile şi cadrele didactice implicate pentru incluziune şcolară, experienţa acumulată fiind împărtăşită la nivel european. Alegerea şcolii din Moldoviţa nu a fost întâmplătoare. Cristina Victoria Cherţ, director de programe la Asociaţia Europanet Iaşi, cu sprijinul căreia se derulează programul în România, ne-a declarat :”Asociaţia noastră lucrează de peste 10 ani la nivel internaţional, iarpartenerii din Italia ne-au contactat pentru a găsi o şcoală pe care noi dorim să o promovăm ca bune practici. Considerăm că Liceul Tehnologic din Moldoviţa este un liceu care reprezintă o foarte bună practică de integrare, cu o conducere performantă, cu un colectiv profesoral care contribuie foarte mult şi cu foarte multe ore de voluntariat la ceea ce înseamnă educaţia şcolară şi extraşcolară, cu copii care sunt crescuţi într-un mediu de voluntariat şi de interes pentru comunitate. Aici, în Moldoviţa, sunt copii cu probleme, ca peste tot în România. Avem copii din familii care au emigrat de mult în Europa şi se întorc acasă, pentru că nu mai găsesc de lucru afară, avem copii din etnii diferite, avem copii din familii monoparentale sau proveniţi din familii cu probleme de alcoolism. În acelaşi timp avem copii crescuţi numai de bunici sau de familia lărgită, pentru că ai lor părinţi au plecat pe alte meleaguri să câştige un ban, deci copii care suferă şi au o problemă şi care găsesc aici, cu ajutorul cadrelor didactice, al echipei multidisciplinare, al colegilor lor, ajutor, înţelegere şi suport.”

În alegerea unităţii şcolare a contat în primul rând conducerea performantă a liceului

Cei din conducerea Asociaţiei Europanet au luat în considerare în alegerea unităţii de învăţământ care să beneficieze de acest program tocmai personalitatea directorului Liceului Tehnologic ”Vasile Cocea”, profesoara Daniela Ceredeev, un om cu o putere de muncă de excepţie. Realizările petrecute în şcoală în toată această perioadă au beneficiat de energia şi implicarea ei în comunitate. De doi ani de zile liceul din Moldoviţa creşte zi de zi cu proiecte cu atragere de fonduri, cu copii implicaţi, cu cluburi şcolare. În acelaşi timp colectivul de cadre didactice se implică foarte mult.

Daniela Ceredeev ne-a declarat: ”E foarte important pentru şcoala noastră să fie conectată într-o reţea europeană, de includere şcolară. Copiii sunt deopotrivă beneficiari, dar sunt şi propunători ai acestui proiect, pentru că ei, voluntariind într-un proiect european, îşi dezvoltă spiritul european, libertatea de gândire, dezvoltă competenţe de limbă, de comunicare, de implicare civică până la urmă. E un beneficiu în acelaşi timp şi pentru comunitate, pentru că membrii din comunitatea şcolară extinsă interacţionează cu partenerii noştri din proiect, pot cunoaşte alte culturi, pot cunoaşte alte valori pe care ei le împărtăşesc şi de ce nu, să şi le asimileze”. Impresionaţi de cele constatate la Moldoviţa şi de schimbul de idei constructiv avut, Guido Ricci, unul dintre iniţiatorii din Italia ai programului, a spus:

”Da, îmi place ce am văzut aici, îmi place munca pe care o faceţi. Astăzi în această şcoală am văzut lucruri mari făcute de elevi şi profesori şi îmi place mult unitatea dintre Asociaţia Europanet şi munca la şcoală cu voluntari, în cadrul unei şcoli active. Acesta este cu siguranţă modul în care pot creşte şi se pot dezvolta tinerii de aici.”