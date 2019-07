Vor anchetă corectă

Rudele bărbatului mort după intervenţia jandarmilor din Vatra Dornei au cerut să se facă dreptate în acest caz şi solicită o anchetă corectă şi imparţială din partea procurorilor.

Ghică Csapai, fratele lui Ioan Csapai, a precizat că familia intenţionează să înainteze o plângere şi să angajeze un avocat pentru a se asigura că ancheta nu va fi măsluită.

„Fratele meu nu era un criminal şi nu trebuia tratat aşa cum s-a întâmplat. Am văzut şi eu acele imagini cu jandarmii care erau călare pe el şi care îi dădeau cu gaz şi am rămas şocat. Nu am cuvinte să spun ce au vrut. Avem semnale că se doreşte muşamalizarea anchetei, dar ne vom adresa unui avocat care să ne ajute şi să se ocupe de dosar, inclusiv pe cale civilă”, a precizat Ghică Csapai.

Între timp, Parchetul Militar Iaşi a anunţat că a început urmărirea penală in rem pentru ucidere din culpă în cazul jandarmilor de la Vatra Dornei care au imobilizat și i-au dat cu spray-ul în față unui bărbat acuzat că ar fi agresat sexual o fetiță.

Procurorii au dispus și o expertiză medico-legală pentru a stabili cauza morții bărbatului și au cerut documente de la spitalele unde a fost tratat.

Intervenţie greoaie şi peste limita regulamentului

Intervenţia jandarmilor care s-a soldat cu decesul lui Ioan Csapai a avut loc în după-amiaza zilei de vineri, 19 iulie, în zona Parcului Municipal Vatra Dornei cu ocazia Festivalului de Folclor pentru Copii și Tineret.

Totul a plecat de la o reclamaţie a unui tată, care le-a spus oamenilor legii că un bărbat i-ar fi pipăit fiica indecent de mai multe ori. Echipajul de jandarmi aflat în zonă l-a identificat ca suspect pe Ioan Csapai, iar încercarea de a-l încătuşa s-a transformat într-un fiasco total, care a fost filmat de o persoană aflată în parc.

Aceste imagini vor constitui un element important în ancheta demarată de Parchetul Militar Iaşi, care a preluat ancheta, iar un procuror al acestei instituţii s-a deplasat sâmbătă la Vatra Dornei pentru a discuta cu jandarmii implicaţi şi pentru a aduna probatoriul necesar.

Pe imagini se poate observa cum suspectul este la pământ, iar peste el sunt doi jandarmi. În jurul celor trei se învârtea o femeie jandarm, care la un moment dat scoate spray-ul lacrimogen pe care îl avea în dotare şi de la 10-15 centimetri pulverizează un jet spre faţa suspectului.

Potrivit normelor în vigoare, folosirea spray-ului lacrimogen este admisă doar când jandarmul este atacat, ceea ce nu este valabil în cazul de faţă, şi nu de la o distanţă mai mică de 1,5 metri de suspect.

Bărbatul imobilizat intră în stop cardio-respirator, iar la faţa locului este chemat de urgenţă un echipaj medical. A fost resuscitat şi readus la viaţă, iar ulterior echipajul medical l-a transportat la Spitalul Municipal Vatra Dornei, de unde a fost transferat de urgenţă la Suceava şi supus unei intervenţii chirugicale, dar în final s-a declarat decesul.