Inițiativă

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că holdingul Sanlas, din Austria, este interesat să deschidă un centru medical de recuperare în municipiul Suceava. Gheorghe Flutur a spus că instituția pe care o conduce a fost contactată recent de reprezentanții Holdingului Sanlas, din Graz, în vederea realizării unei analize detaliate privind construirea unui centru de recuperare în Suceava. „Propunerea lor vine după ce în luna martie, în timpul deplasării pe care am avut-o la Graz, am avut întâlniri și pe domeniul medical, ocazie cu care am avut discuții cu domnul dr. Günter Nebel, de la Sanlas Holding”, a declarat Gheorghe Flutur. Șeful administrației județene a precizat că în perioada următoare vor fi centralizate și analizate mai multe date, în funcție de care se va stabili mărimea centrului de recuperare, specializările, numărul de paturi, precum și alte detalii. Gheorghe Flutur a precizat că din discuțiile avute până în prezent, în centrul de recuperare de la Suceava va funcționa în primul rând o specializare de neurologie, dar și ortopedie, cardiologie sau psihiatrie.