Foc

Un incendiu a izbucnit ieri la prânz la atelierul de cizmărie de la parterul clădirii Cooperației de lângă stația Bancă din municipiul Suceava, focul provocând panică printre oamenii de la etajul superior, patru fiind evacuați de pompieri, cu ajutorul scării de serviciu. Unul dintre cizmari, un bărbat în vârstă de 70 de ani, a suferit arsuri la un picior, însă nu grave. Alarma de incendiu s-a dat în jurul orei 12.15.

La fața locului au ajuns pompierii de la Detașamentul Suceava, cu două autospeciale cu apă.

Focul se manifesta la parter, în interiorul atelierului de cizmărie.

Oamenii de la etajul superior, în special de la un atelier de croitorie, au simțit cum fumul le invadează încăperea și nu au mai avut cum să coboare pe scări, pentru că la parter atelierul era în flăcări.

„Am simțit fum pe sub ușă, iar când am deschis ușa a bufnit fumul și mai tare spre noi. Am ieșit pe geam, apoi au venit pompierii și m-au scos cu scara”, a relatat unul dintre bărbați.

În total, au fost evacuați patru oameni, care nu aveau din fericire leziuni.

La parter, unui bărbat în vârstă de 70 de ani, cizmar, i-au luat foc pantalonii, însă a ieșit la timp din atelier. El a relatat că incendiul a pornit violent, de la o țigară aruncată probabil de un client, pe fondul intrării în contact cu materialele inflamabile din atelier.

Maiorul Laurențiu Fănaru, din cadrul Detașamentului de pompieri Suceava, a descris intervenția:

„În primele momente în care am ajuns la locul intervenției incendiul se manifesta cu flacără deschisă și cu degajări mari de fum și gaze toxice. S-a procedat la localizarea și stingerea incendiului, concomitent cu evacuarea persoanelor de pe paliere superioare. Din punctul nostru de vedere nu au fost probleme deosebite, incendiul a fost stins în limitele găsite, iar persoane accidentate la etajele superioare nu au fost. Singura persoană care a avut probleme este unul din cizmari, în vârstă de 70 de ani, ce are arsuri de gradul I la piciorul drept”.

Victima a fost preluată de personalul medical de pe o ambulanță și era conștientă și cooperantă.

Pompierii militari au stabilit, în cadrul anchetei preliminare, că focul a pornit probabil de la o țigară, însă condițiile exacte ale declanșării focului erau încă în cercetare.

Suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 30 de mp.