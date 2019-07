Fără urmă

Un tânăr în vârstă de 31 de ani, originar din comuna Ostra, a dispărut fără urmă acum o lună de zile, iar familia încearcă să dea de urma acestuia. Silviu Silea a dispărut în Germania, zona Gutersloh, unde lucra la un abator.

Suceveanul se afla în Germania din luna martie, iar familia spune că au mai fost perioade în care nu dădea nici un semn de viaţă timp de 1-2 săptămâni, dar apoi revenea acasă.

„A plecat şi nu mai ştim nimic de el. Probleme de sănătate nu avea, dar uneori consuma alcool în exces. Am intrat la griji pentru ca am apelat la toate site-urile de socializare şi nu a dat nici un semn, motiv pentru care am apelat la Monitorul de Suceava, pentru că nu mai ştim ce să facem şi nu putem aştepta în zadar fără să avem vreun răspuns. E drept, a mai făcut de astea, mai exact nu suna pe nimeni, dar într-un timp de maxim două săptămâni revenea acasă. Fraţii lui din Italia aşteptăm cu disperare veşti despre el. Ni s-a mai spus că ar fi fost văzut la Venezia Mestre, în Italia, iar aceea a fost ultima informaţie despre el”, au explicat rudele celui dispărut.

Despre acest eveniment a fost înştiinţată şi Poliţia Suceava, care a precizat că a făcut toate demersurile pentru astfel de cazuri, urmând să fie anunţate şi organismele din statele europene cu care se colaborează în situaţii de acest gen.