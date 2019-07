Expoziţie şi paradă

Retromobil Club România prin Retromobil Club Suceava, în colaborare cu Primăria Fălticeni, a organizat duminică, 21 iulie, pe terenul de sport al Şcolii Gimnaziale “Mihail Sadoveanu”, a treia ediţie a manifestării „Roţi legendare – Fălticeni, 123 de ani de la primul vehicul din oraş”, o manifestare prin care sute de fălticeneni au putut săaudă poveştile de viaţă ale maşinilor şi ale posesorilor lor şi să admire adevărate bijuterii pe patru roţi.

Expoziţia a reunit peste 50 de oldmobile aparţinând unor colecţionari din mai multe judeţe ale Moldovei. Pe lângă tradiţionalele maşini fabricate în România sau în ţările comuniste, la care, în anii Epocii de Aur, aveau acces şi oamenii de rând, cum ar fi Dacia 1100 (1968), Dacia 1300 fabricată în 1969 şi având numărul de uzină 90, Dacia sport prezentă pe circuitele de raliuri din România anilor ‘80 sau Trabant, au putut fi admirate şi mărci rare, cum ar fi Volvo P544 din 1962, Fiat 500 din 1966, Daimler 4AD (1964), Opel Rekord (1967), Ford Mustang (1966), Opel Kadet (1969), Mercedes W115 din 1971, Mercedes 350 SE (1972) şi Mercedes W116 din 1977, MG Gentry din 1972, VW Golf Cabrio (1982) şi Beatle (1964), Cadillac Eldorado (1978), Chrysler NewYorker (1978), Bentley Mulsonne Turbo din 1978, Toyota Land Cruiser din 1979, un frumos Trabant Cabrio de fabricaţie mai recentă, Chevrolet Blazer Army.

Trei vedete câştigătoare ale Concursului internaţional de eleganţă de la Sinaia

Vedetele de anul acesta din cadrul expoziţiei de la Fălticeni au fost trei autoturisme aparţinând colecţionarului Iulian Todirică. Este vorba de un Fiat Torpedo 520, fabricat în anul 1928, o maşină care la Concursul internaţional de eleganţă de la Sinaia din vara anului 2017, eveniment de categoria A în calendarul Federaţiei Internaţionale de Automobile de Epocă (FIVA), organizat de Retro Mobil Club România, sub patronajul Casei Regale a României, a câştigat locul doi la categoria „Antebelice Cabriolet”. Un alt autoturism unicat în România, distins cu locul II la Concursul de Eleganţă Sinaia 2018 şi prezentat la Fălticeni a fost Plymouth P2 DeLuxe, fabricat în 1936. Gama P2 DeLuxe a fost produsă doar între anii 1935 şi 1937, în mai multe variante, vârful de gamă fiind cel admirat duminică, modelul în patru uşi, cu şapte locuri.

“Maşina americană a fost destinată pieţei europene şi avea ca element distinct pentru piaţa din Europa două roţi de rezervă, amplasate în lateral, în dreptul portierelor, pentru că în Europa anilor 30 drumurile erau încă proaste şi era nevoie de două roţi de rezervă”, a precizat Iulian Todirică.

O altă maşină pe care o are în proprietate Iulian Todirică şi care în acest an a ocupat locul al III-lea la categoria „Postbelice Sedan” în cadrul celei de-a 9-a ediţii a Concursului de Eleganţă de la Sinaia este un Singer 4AD din 1952, construită în Anglia şi doar pentru export. Compania producătoare a fost înfiinţată de George Singer în 1874, ca producător de biciclete, în Marea Britanie, şi a început să producă maşini în 1905. Modelul 4AD a fost premiat la categoria Roadster la Salonul Auto de la Paris din 1951. Datorită formelor sale, modelul a fost poreclit „Cântăreaţa”, iar în acest an maşina care poate fi văzută destul de des pe străzile din Fălticeni a fost apreciată de preşedintele juriului Concursului de la Sinaia, jurnalistul austriac Wolfgang Buchta, redactor-şef al publicaţiei de specialitate AustroClassic, Alexey Kheza, designerul BMW care a semnat exteriorul noilor BMW Seria 3 şi BMW Seria 7, şi Jackie Jouret, jurnalistă americană cu o experienţă bogată în domeniul auto, cea care a descoperit modelul BMW 507 care a aparţinut lui Elvis Presley.

Omagiu adus istoriei locale a automobilului

“Primele trei maşini din România, fiecare câte o trăsură-automobil tip Benz, cu patru locuri şi motoare de 12 CP, au fost aduse în 1895 de trei craioveni. În 1896 au intrat în ţară alte trei trăsuri-automobile, un Peugeot în Bucureşti, un Rochet-Schneider în Tecuci şi un triciclu Bollé în Fălticeni. Ca un omagiu adus istoriei locale a automobilului organizăm în fiecare an, în cadrul Zilelor municipiului, evenimentul <Roţi legendare>, inclus în calendarul Retromobil Club România”, a precizat Iulian Todirică, reprezentantul Retromobil Club România în judeţul Suceava.

Pe lângă poveştile de viaţă ale bijuteriilor pe patru roţi şi ale posesorilor lor, maşinile expuse au putut fi admirate defilând într-o paradă pe străzile municipiului. Manifestarea automobilistică a fost posibilă datorită sponsorilor care s-au alăturat organizatorilor, Romfour, TrioNec, Dasmar - Pizza Mario,Gamar Suceava, şi meşterul sticlar Iulian Bordeianu, care a oferit participanţilor obiecte personalizate din sticlă.