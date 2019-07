În forţă

O intervenţie cu multe semne de întrebare a jandarmilor din Vatra Dornei s-a terminat cum nu se poate mai rău, cu decesul unei persoane. Un bărbat în vârstă de 55 de ani din Vatra Dornei, care fusese reclamat de tatăl unei fete de 12 ani că ar fi atins-o indecent de mai multe ori, a fost interceptat de o patrulă de jandarmerie care asigura măsuri de ordine în zona Parcului Municipal Vatra Dornei cu ocazia Festivalului de Folclor pentru Copii şi Tineret.

Scenele ulterioare au fost filmate de o persoană aflată în parc şi au ajuns pe internet şi vor constitui un element important în ancheta demarată de Parchetul Militar Iaşi, care a preluat ancheta, iar un procuror al acestei instituţii s-a deplasat sâmbătă la Vatra Dornei pentru a discuta cu jandarmii implicaţi şi pentru a aduna probatoriul necesar.

Pe imagini se poate observa cum bărbatul suspectat de acte de pedofilie este la pământ, iar peste el sunt doi jandarmi. În jurul celor trei se învârtea o femeie jandarm, care la un moment dat scoate spray-ul lacrimogen pe care îl avea în dotare şi de la numai câţiva centimetri pulverizează un jet spre faţa suspectului.

Bărbatul imobilizat, Ioan Csapai pe numele său, din Vatra Dornei, intră în stop cardio-respirator, iar la faţa locului este chemat de urgenţă un echipaj medical. A fost resuscitat şi readus la viaţă, iar ulterior echipajul medical l-a transportat la Spitalul Municipal Vatra Dornei, de unde a fost transferat de urgenţă la Suceava şi supus unei intervenţii chirurgicale.

Ancheta a fost preluată de un procuror de la Parchetul Militar Iaşi

Reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Suceava au venit cu un punct de vedere referitor la cele întâmplate, dar după ce ancheta a fost preluată de Parchetul Militar Iaşi au precizat că toate aspectele legate de intervenţie şi dacă s-au respectat procedurilor vor fi analizate de procurorul de caz, care va lua şi măsurile care se impun.

„O patrulă de jandarmerie care asigura măsuri de ordine în zona Parcului Municipal Vatra Dornei cu ocazia Festivalului de Folclor pentru Copii şi Tineret a fost sesizată de o persoană că în apropierea scenei de spectacol un bărbat a atins-o în mod indecent şi repetat pe fiica sa, în vârstă de 12 ani.

Echipajul de jandarmerie s-a deplasat în zona indicată, a identificat persoana în cauză şi i-a solicitat acesteia să se deplaseze în afara zonei de spectacol, în vederea stabilirii identităţii. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 50 de ani, din municipiul Vatra Dornei, a devenit recalcitrant şi agresiv, jandarmii fiind nevoiţi să folosească materialele de intervenţie din dotare. La scurt timp bărbatul şi-a pierdut cunoştinţa, iar jandarmii au solicitat imediat echipajul medical pentru acordarea primului ajutor. Bărbatul a fost stabilizat şi transportat la spitalul din localitate”, se arată în comunicatul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Suceava.

Femeia jandarm care a folosit spray-ul lacrimogen din dotare se numeşte Ana Maria Florescu şi lucrează în Jandarmerie de circa 4 ani, după ce a urmat cursurile şcolii de subofiţeri.

Mai trebuie spus că, potrivit normelor legale, folosirea spray-ului lacrimogen este permisă în caz de forţă majoră, iar persoana către care este pulverizat jetul trebuie să fie la o distanţă de minim 1,5 metri.

Medicii care l-au operat spun că moartea nu ar fi fost provocată de jetul de spray inhalat

Medicul-şef al secţiei Anestezie-Terapie Intensivă din cadrul Spitalului de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, dr. Dorin Stănescu, a declarat, sâmbătă, că pacientul a fost adus de la Vatra Dornei în stare foarte gravă, în stop cardio-respirator, intubat. Simptomele indicau o afecţiune abdominală care necesita intervenţie chirurgicală, efectuată în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă şi în urma căreia s-a confirmat infarctul intestinal. „Avea infarct mezenteric total, vechi de câteva zile, instabil hemodinamic, tensiune mică. A fost resuscitat, dar în ciuda eforturilor noastre, nu am putut să-l salvăm”, a declarat dr. Stănescu. Întrebat dacă moartea bărbatului ar fi putut fi provocată de faptul că asupra sa a fost pulverizat gaz lacrimogen de la mică distanţă, medicul a spus că sub nici o formă deoarece infarctul intestinal era de câteva zile, iar mecanismul de producere nu are legătură cu inhalarea gazului respectiv.

Infarctul intestinal înseamnă moartea unei părţi a intestinului sau a întregului intestin subţire, cum este cazul în infarctul mezenteric total, provocată de întreruperea alimentarii cu sânge către acea zonă. Prognosticul este foarte grav şi supravieţuirea excepţională.

Printre cauzele care provoacă un astfel de infarct se numără hernia, blocarea cu un cheag de sânge a unei artere care transportă sângele către intestine sau a unei vene care transportă sângele de la intestine, tensiunea arteriala foarte scăzută etc.

În cursul zilei de ieri a fost efectuată şi necropsia, iar medicii legişti au ridicat mai multe probe pe care le vor analiza în laborator, iar la final vor da un verdict în ceea ce priveşte intervenţia jandarmilor şi moartea bărbatului de 55 de ani. Toate datele vor ajunge pe masa de lucru a procurorului militar care a preluat ancheta, iar acesta va trebuie să ia o decizie în privinţa sancţionării sau nesancţionării jandarmilor.