Trei autobuze Mercedes aduse din Austria vor circula pe traseele TPL din Suceava

Parc auto

De la 1 septembrie, pe traseele TPL din Suceava vor circula încă trei autobuze achiziţionate din fonduri proprii de către societatea de transport public local.

Cele trei autobuze marca Mercedes Benz Citaro, considerate modele de lux în acest domeniu, au fost cumpărate din Austria, de la societatea de transport public local din Viena, unde au circulat până săptămâna trecută. Acestea sunt aduse deja în curtea TPL, iar în perioada următoare vor fi făcute toate actele necesare pentru a putea fi utilizate în transportul public din Suceava, dar şi o serie de mici transformări, impuse de particularităţile locale.

De exemplu, acolo unde au fost utilizate, călătorii urcau doar pe uşa din faţă, pe la şofer, unde validau tichetele de călătorie, aveau de trecut de o barieră unidirecţională, după care ieşirea se făcea doar pe uşile din mijloc şi din spate. O asemenea variantă de lucru este greu de pus în practică acum în Suceava, unde, mai ales la orele de vârf, staţiile sunt pline, iar în autobuze urcă zeci de călători odată.

“Am continuat să investim în suplimentarea parcului auto al TPL deoarece parcul auto existent, în special autobuzele mari, Irisbus Iveco, au o uzură destul de avansată şi peste un milion de kilometri parcurşi de fiecare în parte, încât defecţiunile sunt destul de frecvente. Tocmai de aceea am adus trei Irisbus Agora din Franţa în 2017, încă trei la fel în 2018, iar acum am găsit acest model de autobuze, Mercedes, de o calitate foarte bună, la un preţ extraordinar, de numai 25.000 de euro. Veniturile noastre sunt modeste, mai mult nu ne permitem să cumpărăm anul acesta, deşi ne-am dori, pentru că până vor veni autobuzele electrice prin proiectele demarate de Primăria Suceava, trebuie să ne descurcăm să asigurăm transportul călătorilor, în condiţii cât mai decente. De aceea am şi făcut efortul de a le achiziţiona, astfel ca din toamnă, când copiii revin la şcoală şi creşte numărul de călători, să putem asigura acest serviciu ceva mai bine”, a spus directorul TPL Suceava, Darie Romaniuc.

Acesta a inspectat personal autobuzele aduse din Austria de către şoferii societăţii, remarcând starea foarte bună a dotărilor acestora, inclusiv tapiseria scaunelor, care este ca nouă, deşi au mai mulţi ani de utilizare decât autobuzele care fac parte din dotarea societăţii.

Un alt paradox este că, deşi autobuzele aduse din Viena au mai mulţi ani de exploatare decât cele Irisbus Iveco cumpărate de Primăria Suceava, numărul de kilometri parcurşi este chiar şi la jumătate, încât uzura acestora este mult mai mică.

“Autobuzele sunt în stare foarte bună de funcţionare, se cunoaşte diferenţa nu doar la aspect, ci şi la dotări, care sunt net superioare, de la aer condiţionat, geamuri heliomate, dar mai ales sistem de încălzire auxiliar, cel mai performant”, consideră Sorin Fodor, şef de coloană la TPL, care a făcut parte din echipa care le-a adus de la Viena.

Teoretic, cu cele trei autobuze Mercedes şi cele şase Irisbus Agora, parcul auto al TPL ar fi de 41 de autobuze de mare capacitate, doar că din cele 32 de autobuze Irisbus Iveco cumpărate de municipalitate, zilnic o parte sunt la ateliere, în reparaţii, încât numărul autobuzelor aflate efectiv în trafic este variabil.