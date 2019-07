Incident

Poliţiştii suceveni au deschis un dosar penal după ce viceprimarul din Horodnic de Jos, Petru Prelipceanu, l-a acuzat pe primarul acestei comune, Petrică Onică, de faptul că l-ar fi bătut. Scandalul a avut loc în şedinţa de joia trecută a Consiliului Local al comunei Horodnic de Jos. Conflictul dintre cei doi, ambii membrii ai PNL, a pornit de la paternitatea unui proiect de hotărâre de consiliul local, pe care atât primarul, cât şi viceprimarul şi l-au revendicat, cu privire la acordarea unui premiu în bani unei eleve de clasa a VIII-a care a obţinut nota 10 la evaluarea naţională.

Disputa verbală dintre cei doi a degenerat în scurt timp, viceprimarul Petru Prelipceanu sunând la 112 pentru a reclama că primarul l-a lovit cu pumnul în ureche. De cealaltă parte, primarul Petrică Onică susţine că Petru Prelipceanu s-a rănit singur, susţinând că acesta şi-a introdus un deget în ureche pentru a provoca o sângerare.

Viceprimarul Petru Prelipceanu: „I-am spus că este hoţ şi l-am întrebat de ce fură de la alţii”

Contactat telefonic, viceprimarul din Horodnic de Jos, Petru Prelipceanu, ne-a declarat că el a fost cel care a muncit pentru a întocmi proiectul de hotărâre prin care atât eleva respectivă, cât şi profesorii de limba română şi matematică ai acesteia ar fi urmat să fie premiaţi pentru rezultatul obţinut la evaluarea naţională. „Eu am venit cu propunerea să-i acordăm un premiu de excelenţă acestei eleve, dar şi celor doi profesori. Am fost la şcoală, am luat numele complet al fetei şi al profesorilor, după care am iniţiat un proiect de hotărâre şi l-am înregistrat în mod oficial. Ulterior, în şedinţa ordinară de joia trecută a Consiliului Local am constatat că pe ordinea de zi se află un proiect asemănător, care a fost iniţiat de primar, în care se propunea doar premierea elevei. Eu am înregistrat proiectul meu de hotărâre pe 2 iulie, dată la care nu era înregistrat alt proiect pe acelaşi subiect. În şedinţă am aflat că el a înregistrat proiectul său de hotărâre pe 1 iulie, după mine, pe un loc liber care era în registrul de la primărie, ceea ce este ilegal”, a declarat Petru Prelipceanu.

Acesta a recunoscut că relaţia dintre el şi primar nu este una foarte bună şi, mai mult, a spus despre Petrică Onică că ar avea „probleme psihice”. „În şedinţa de Consiliu Local l-am întrebat de unde are el acest proiect de hotărâre şi mi-a spus că el l-a înregistrat primul. Atunci i-am spus că este hoţ, l-am întrebat de ce fură de la alţii şi atunci, având în vedere invidia şi starea lui psihică, nu a conceput să nu fie el autorul acestei premieri pentru eleva respectivă”, a declarat viceprimarul din Horodnic de Joc, care a adăugat că „noi cum stăm unul lângă altul în şedinţa de Consiliul Local, la un moment dat s-a ridicat şi m-a lovit cu pumnul în urechea dreaptă. S-a ridicat şi m-a lovit pur şi simplu”.

Petru Prelipceanu a spus că în acel moment a sunat la 112 pentru a reclama agresiunea, iar la scurt timp a venit un echipaj format din doi poliţişti care au întocmit un proces-verbal. Viceprimarul spune că în acest caz s-a întocmit un dosar penal. El susţine că şi-a scos şi un certificat medico-legal, însă nu a vrut să precizeze câte zile de spitalizare au fost trecute în acest document.

Petrică Onică despre viceprimar: „Are metode securiste de a acţiona. Şi-a introdus singur degetul în ureche”

De cealaltă parte, primarul Petrică Onică ne-a declarat că a existat un conflict între el şi viceprimar, însă nu s-a ajuns la bătaie, ba mai mult, Petru Prelipceanu s-ar fi rănit singur. Petrică Onică spune că Petru Prelipceanu „are metode securiste de a acţiona”, fapt pentru care şi-ar fi introdus singur un deget în ureche pentru a se răni. „Viceprimarul vrea să mă denigreze. L-am făcut viceprimar din partea partidului meu şi începe să vină cu tot felul de speculaţii pentru că vrea să fie primar. Nu a fost nici o bătaie. Totul a plecat de la un proiect de hotărâre de Consiliu Local pe care eu l-am iniţiat. Când s-a ajuns la acest subiect a început să mă facă hoţul şi coruptul satului. Atunci i-am solicitat secretarului să consemneze în procesul-verbal de şedinţă ceea ce spune viceprimarul. Iar în momentul în care m-am întors spre secretar să îi spun asta el şi-a băgat degetul în ureche, a început să sângereze şi îl văd că a sunat la 112 să spună că eu l-am lovit. Este ostrategie de securist pentru că a fost colaborator al Securităţii, având şi un proces cu Arhivele Securităţii”, a spus primarul Petrică Onică. El a adăugat că poliţiştii care au venit la sesizarea făcută de viceprimar l-au chemat pe acesta în afara sălii de şedinţă pentru a-l întreba cine a sunat. Petrică Onică a spus că până în prezent nu a fost chemat de poliţişti pentru a da explicaţii faţă de ceea ce s-a întâmplat. Primarul din Horodnic de Jos spune că acum îi pare rău că l-a promovat pe Petru Prelipceanu în funcţia de viceprimar pentru că acesta este „un om parşiv şi pervers”.