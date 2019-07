Cum se face politica

Teodor Fădur, tânărul de 24 de ani care şi-a scris pe propria maşină „Muie PSD”, este vicepreşedinte al USR Rădăuţi. Chiar dacă iniţial a precizat că a scris acest mesaj pentru că este nemulţumit de starea drumurilor din Rădăuţi, calitatea de membru de conducere a filialei locale a USR poate indica altceva. Mai exact, se poate interpreta foarte clar că este vorba de o chestiune politică, având în vedere că între cele două partide există o adversitate declarată.

De altfel, potrivit primarului de Rădăuți, Nistor Tatar, atât Teodor Fădur, cât şi alte două persoane au fost amendate în trei rânduri, de două ori de către Poliţia Locală Rădăuţi şi o dată de către reprezentanţii Poliţiei Rădăuţi, pentru că tinerii au fost prinşi în timp ce scriau cu graffiti în mai multe zone din Rădăuţi mesajul pe care ulterior vicepreşedintele USR Rădăuţi şi l-a scris pe propria maşină.

În urma apariței acestui material în ediția online a ziarului, Teodor Fădur a trimis pe adresa redacției o precizare pe care o publicăm integral, exact așa cum a fost redactată de către acesta:

<In urma vizionarii materialului publicat, doresc sa va anunt ca intentionez sa depun plangere in cazul in care acesta nu va fi rectificat .

Nu am fost amendat de nimeni in 3 randuri ( o informatie complet falsa care nu stiu de unde o aveti ) ...

Am fost amendat o singura data abuziv de catre Politia Locala Radauti (slugile primarului) , amenda pe care am si contestat-o .

Procesul verbal de contraventie a fost intocmit in lipsa mea fara nici un martor ( lucru ce il pot proba cu o copie a acestuia ) ... Daca m-ar fi "PRINS" facand ceva.. de ce mi-ar fi itocmit procesul in lipsa si nu pe moment ?! Daca m-ar fi prins de ce nu exista nici o declaratie pe numele meu ?! Am pretentia sa verificati toate datele primite fara a se atenta la imaginea mea. Eu sunt de acord sa imi fie publicata declaratia ( care nu exista ) de cand am fost " prins" cum spuneti voi .

De politia Radauti chiar nu am auzit nimic .. este adevarat ca politia locala sta cu ochii pe mine si incearca sa abuzeze la fiecare pas, dar de politia municipala nu stiu nimic. Sunt niste informatii total eronate .

V-am atasat si niste imagini care probeaza afirmatia ca sunt urmarit de catre politia locala. Aceastia imi urmaresc domiciliul...

Un lucru doresc sa fie clar.. doresc sa fie rectificate afirmatiile . NU AM FOST PRINS DE NIMENI FACAND VRE-O ILEGALITATE ( daca sustineti ca este asa sunt de acord cu publicarea declaratiei )

Nu am fost amendat in mai multe randuri , nicidecum de politia municipala... ci doar o amenda abuziva, fara martor, gasita lipita de usa de catre politia locala ".