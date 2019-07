Tânărul arestat pentru că a continuat să fure, deşi se afla sub control judiciar

Mandat pe 30 de zile

Un tânăr în vârstă de 22 de ani, din comuna Satu Mare, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a comis mai multe spargeri în timp ce se afla sub măsura controlului judiciar, pentru alte fapte similare. Măsura firească a judecătorilor a venit în urma probatoriului strâns de poliţiştii de la Secţia Rurală Gălăneşti. Printre altele, Gheorghe Gabriel Scripcari, tânărul de 22 de ani, avea impusă, în cadrul controlului judiciar, măsura restrictivă de a nu părăsi localitatea de domiciliu, respectiv Satu Mare. Din datele poliţiştilor rezultă că acesta nu numai că a părăsit localitatea de domiciliu, dar a şi comis furturi, două la Vicovu de Jos, unul la Frătăuţii Vechi şi alte două la Bilca. Este vorba de furturi din societăţi comerciale şi dintr-o casă, prejudiciul total fiind estimat la 10.000-12.000 de lei.

Gheorghe Gabriel Scripcari este anchetat dinainte şi pentru furturi de maşini.

Una dintre fapte este de la începutul lunii mai a acestui an.

Atunci, un rădăuţean a reclamat la poliţie că autoturismul său, un Volkswagen Golf, dispăruse din parcarea situată în vecinătatea blocului în care locuieşte. La vremea respectivă, soţia rădăuţeanului a postat imediat pe facebook o fotografie cu maşina dispărută. La scurt timp, femeia a fost contactată de o persoană dintr-o comună din apropierea municipiului Fălticeni care i-a transmis că un tânăr din Rădăuţi intenţionează să-i vândă un autoturism care semăna perfect cu maşina dispărută. În aceste condiţii poliţiştii judiciarişti rădăuţeni au reuşit să-l reţină în trafic pe autorul furtului, Gheorghe Gabriel Scripcari, din comuna Satu Mare, care montase pe autoturismul furat numere de înmatriculare străine. Tânărul a recunoscut că furase maşina în noaptea anterioară, în condiţiile în care un rând de chei se afla în interiorul acesteia. Tot în acest an, în luna februarie, tânărul a furat un Mercedes. Tânărul a condus maşinile furate deşi nu are permis de conducere, astfel că mai are de răspuns şi pentru infracţiunea de conducere fără permis.

În urma sesizării Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, privind încălcarea controlului judiciar, Judecătoria Rădăuţi a dispus înlocuirea acestei măsuri cu arestul preventiv pentru 30 de zile.