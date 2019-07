Eveniment

La Biserica Romano-Catolică ”Sfântul Ioan Nepomuk” din municipiul Suceava va avea loc sâmbătă, 27 iulie, de la ora 19:15, un concert extraordinar - umanitar susţinut de muzicienii Simona Mihai (soprană), George Zacharias (vioară) şi Spyros Souladakis (pian). Concertul este organizat de Fundaţia „O Nouă Viaţă” din Siret. Soprana Simona Mihai este una dintre cele mai promiţătoare voci ale tinerei generaţii de cântăreţi români. A debutat la Royal Opera House – Covent Garden în 2010. A colaborat cu mari maeştri ai baghetei, precum Sir Charles Mackerras, Antonio Pappano, Yuri Temirkanov sau Cornelius Meister. În 2016, Simona şi-a făcut debutul în rolul Mimi, din Boema, la Opera din Frankfurt. Va fi prezentă în România pentru a doua oară cu acest concert umanitar dedicat Fundaţiei „O Nouă Viaţă”, prima oara fiind la Bucureşti, în anul 2017, la Gala „O Nouă Viaţă”, organizată cu ocazia aniversării a 20 de ani de activitate.

Artişti internaţionali

Născut la Atena (Grecia), George Zacharias a studiat vioara la Conservatorul din Atena, Colegiul Regal de Muzică, Londra, Conservatorul de Muzică din Sydney (Masters in Music) şi la Academia Regală de Muzică. Discografia sa reprezentată de repertoriul exclusiv pentru vioară neacompaniată („Unaccompanied”; Divine Art) a primit recomandarea Gold Star de la Strad şi a fost numită „Recording of the Month” de International Record Review. Din septembrie 2009, George este lector postuniversitar şi licenţiat la Academia Regală de Muzică din Londra. Cântă pe vioara "Georgina Joshi" Sanctus Seraphin (Veneţia, 1719).

Pianistul Spyros Souladakis a beneficiat de îndrumarea unor maeştri remarcabili precum: Ida Lori Margariti şi Marina Koutouvali precum şi John Blakely şi Nigel Clayton de la Royal College of Music. Deţine numeroase premii la competiţii pianistice din toată lumea, câştigând premii ca pianist acompaniator (Londra), precum şi ca pianist solo (Atena). Va interpreta Waltz Op 64 No1 de Frederic Chopin şi Un Sospiro de Franz Liszt. Programul muzical al serii de 27 iulie cuprinde arii din operele La Boheme de Giacomo Puccini, Le Nozze din Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, La traviata de Giuseppe Verdi, Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, Carmen de Georges Bizet. Vioară: Fantezia Carmen, Op. 25 de Pablo de Sarasate, Nel cor piu non sento de Nicolo Paganini.

Fundaţia „O Nouă Viaţă” a împlinit anul acesta 22 de ani de activitate, timp în care s-a implicat activ pentru susţinerea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi îmbunătăţirea modului de trai al persoanelor dezavantajate din comunitate.