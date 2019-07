Performanță

Patru absolvenţi de liceu din judeţul Suceava au obţinut calificativul maxim la toate probele examenului de bacalaureat din acest an.

Cu media 10 la sesiunea din vară a examenului maturităţii se remarcă: Catinca Dobroghii – Colegiul Naţional ”Ştefan cel Mare” Suceava, specializarea Ştiinţe sociale; Georgiana Zbranca - Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Suceava, specializarea Învăţător/educatoare; Darius Lungu – Colegiul Tehnic Rădăuţi, Filologie; Andrei Pavăl - Colegiul Naţional ”Ştefan cel Mare” Suceava, Mate – info.

La nivel naţional s-au înregistrat 177 de medii de 10, faţă de 104, anul trecut.

Catinca Dobroghii se pregăteşte pentru examenul la Medicină

Catinca Dobroghii a absolvit cu 10 pe linie toţi cei patru ani de liceu, este şefa promoţiei 2019, la finalul ciclului liceal fiind premiată cu cea mai înaltă distincţie a Colegiului ”Ştefan cel Mare”, diploma şi placheta de onoare.

”Nu mi-a venit să cred când am văzut rezultatele. Iniţial mi-a spus mama că am luat 10 la toate disciplinele, dar am vrut să văd cu ochii mei. Sunt fericită pentru acest rezultat, e o satisfacţie mare”, ne-a mărturisit Catinca.

Pentru tânăra absolventă emoţiile încă nu au trecut, aceasta pregătindu-se pentru examenul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iaşi, unde va susţine o testare la biologie şi chimie organică.

„Examenul este pe 24 iulie şi sper să fie la fel de bine ca în cazul examenului de bac. Pentru admiterea la UMF, rezultatul de astăzi (n.r. - 8 iulie) contează doar în proporţie de 10%”, a menţionat ştefanista.

Cât despre probele examenului maturităţii, Catinca a povestit că subiectele de la geografie şi de la istorie i s-au părut uşoare, însă cele de la limba română au avut un grad ridicat de dificultate, mai ales pentru absolvenţii de profil real.

Georgiana Zbranca vrea să urmeze tot Medicina

Tot pentru admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie de la Iaşi se pregăteşte şi Georgiana Zbranca, absolventă a Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu” Suceava.

Are 10 curat la examenul de bacalaureat, dar şi pe parcursul celor patru ani de liceu, la finalul cărora a fost desemnată şefă de promoţie.

„Încă nu-mi vine să cred că am media 10. Nu pot să explic bucuria pentru care o simt pentru că am muncit într-adevăr pentru acest rezultat, chiar am învăţat şi mi-am dorit note bune”, a menţionat Georgiana.

Tânăra menţionează că s-a pregătit constant pe parcursul celor patru ani de liceu şi a intensificat pregătirea cu câteva săptămâni înainte de examenul maturităţii.

„Subiectele au fost accesibile, la limba română aveam cele mai mari emoţii, dar mi-am dorit să avem poezie la ultimul subiect şi aşa s-a întâmplat. Cu toate că am terminat specializarea Învăţător/educatoare, am descoperit că îmi place matematica în mod deosebit, chimia, biologia. Acum mă pregătesc pentru admiterea pentru Medicină, după care urmează o vacanţă aşteptată pentru că a fost o perioadă destul de încărcată şi solicitantă”, ne-a mai spus Georgiana.

Darius Lungu vrea o carieră la catedră

Darius Lungu este din Costişa, comuna Frătăuţii Noi, şi a absolvit toţi anii de studiu de la Colegiul Tehnic Rădăuţi, specializarea Filologie, cu media 10 pe linie, medie pe care a obţinut-o şi la examenul de bacalaureat.

”A fost un moment de şoc când am văzut rezultatele. Ştiam că am făcut tot, că am rezolvat subiectele, însă nu eram 100% sigur pe ceea ce am făcut, nu credeam că e totul de 10. Sunt bucuros şi emoţionat, părinţii de asemenea, sunt foarte fericiţi, mama chiar a început să plângă de bucurie”, povesteşte Darius.

Cât despre probele examenului, absolventul spune că s-a pregătit constant, iar în ultimul an a rezolvat tipuri de subiecte asemănătoare cu cele de la evaluare şi a recapitulat intensiv materia.

„Până acum, anii de liceu reprezintă cea mai frumoasă perioadă pentru mine. Am avut parte de un colectiv minunat, de profesori extraordinari. Rămân cu o amintire foarte plăcută”, a mai precizat acesta.

Darius îşi doreşte o carieră didactică şi vrea să studieze la Facultatea de Litere a Universităţii ”Ştefan cel Mare” Suceava, cel mai probabil la Română – Franceză.

Andrei Pavăl se pregăteşte pentru domeniul IT

Cel de-al patrulea bacalaureat de nota 10 din judeţ este Andrei Pavăl, de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, specializarea matematică - informatică.

Se aştepta la un rezultat bun, mai ales că subiectele nu i s-au părut foarte dificile.

Andrei vrea să urmeze o facultate de informatică sau calculatoare, fie de la Cluj, fie de la Bucureşti, pentru care urmează să susţină examen de admitere.