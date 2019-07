Protecția Copilului Suceava

Din statisticile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava rezultă că în acest moment sunt declarați adoptabili 41 de copii, cu vârsta cuprinsă între un an și 14 ani, care așteaptă o familie dispusă să le acorde iubirea şi îngrijirea de care au nevoie. Din cei 32 de copii aflați pe profilul public la acest moment, 12 sunt cu grad de handicap, 3 sunt frați inseparabili și 7 grupe de 2 frați. Vârsta acestora este cuprinsă între 3 și 14 ani. Tot din categoria copiilor de pe profilul public, 3 grupe a 2 frați, cu vârsta între un an și 10 ani, din care unul urmează tratament pentru afecțiune neuropsihiatrică, iar celălalt are o boală cronică, așteaptă o familie care să-i adopte. ”Numărul de copii pentru care nu sunt întrunite condițiile de a fi pe profilul public este de 18, unii intrând în potrivire, pentru alții așteptând ca sentința de deschidere a procedurii de adopție să rămână definitivă. Pentru un copil s-a identificat o familie adoptivă și se află în proces de potrivire”, am aflat de la directorul executiv al DGASPC Suceava, Georgeta Nadia Crețuleac.

32 de copii greu adoptabili şi 31 de copii deveniţi adoptabili de cel mult 9 luni, pe lista de așteptare

Anul acesta, până în prezent, sunt în așteptare 55 de familii care vor să adopte. Criteriile de selecție pe care, de obicei, o familie atestată să adopte trebuie să le îndeplinească, sunt următoarele: vârsta copilului, sexul copilului, starea de sănătate a copilului, precum și numărul de copii pe care familia respectivă dorește să-i adopte. Numărul copiilor adoptabili este variabil, el fiind determinat de numărul potrivirilor teoretice și practice realizate și implicit de numărul încredințărilor în vederea adopției pronunțate de instanță. Din statisticile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava rezultă că anul acesta, până la acest moment, s-au făcut 23 de deschideri de procedură de adopţie, cu sentinţe definitive. Asta înseamnă că 22 de copii adoptabili şi-au găsit o familie dispusă să le acorde iubirea şi îngrijirea de care au nevoie, iar un copil se află în faza de potrivire cu o familie adoptatoare. În 2018, au fost realizate 36 de deschideri proceduri – adopţii. Până în prezent, pe lista de aşteptare sunt 32 de copii greu adoptabili şi 31 de copii deveniţi adoptabili de cel mult 9 luni. Aceşti copii au vârsta cuprinsă între 3 şi 14 ani, 8 sunt grupe de fraţi (o grupă cu 3 frați și 7 cu 2 frați) şi 12 copii sunt cu dizabilităţi. Anul trecut, Suceava a avut 43 de încuviinţări adopţii în judeţ, iar 6 au fost încredinţaţi în afara judeţului, în timp ce anul acesta, în 2019, sunt până în prezent 15 încuviinţări de adopţie şi 7 încredinţări în vederea adopţiei în judeţ şi 5 copii încredinţaţi în ţară. În anul 2018, au fost adoptați 44 de copii.

Prevederi legale

Directorul executiv al DGASPC Suceava, Georgeta Nadia Crețuleac, a declarat că toate condițiile pe care o familie trebuie să le îndeplinească pentru a deveni părinți adoptivi sunt prevăzute de Legea 273 republicată în 2016 și Normele metodologice care prevăd existența garanțiilor materiale și morale ale potențialilor părinți adoptivi, care trebuie dovedite cu documente, adeverințe de venit și recomandări, precum și adeverințe medicale și de la medicul psihiatru care dovedesc inexistența impedimentelor la adopție. De asemenea, cei care doresc să adopte trebuie să urmeze cursurile care au loc la sediul DGASPC Suceava și să participe la întâlnirile de evaluare prevăzute de lege pentru a putea obține Atestatul de familie/persoană aptă să adopte.

Prioritate la adopţie au membrii familiei lărgite a minorului

Perioada de încredințare în vederea adopției reprezintă perioada de acomodare a familiei cu copilul și a copilului cu familia și durează 3 luni. Raportul final cuprinde informaţii socio-psiho-medicale rezultate din şedinţele de evaluare şi vizita la domiciliu, care conduc la eliberarea atestatului de familie aptă să adopte. Prioritate la adopţie au membrii familiei lărgite a minorului, urmând asistenţii maternali în grija cărora minorii au fost ani de zile şi, în cele din urmă, alte familii atestate. „Nu există studii clare care să fundamenteze ce schimbări se înregistrează la copiii adoptați, însă având în vedere faptul că orice copil este în continuă creștere și schimbare, considerăm că mediul, educația, stabilitatea și dragostea sunt factori importanți care contribuie la dezvoltarea armonioasă a oricărui copil”, a explicat Elena Gabriela Prundel, șef Birou Adopții și Post Adopții. Viitorii părinţi îşi doresc copii cu vârste cuprinse între 0 şi 6 ani, sănătoşi, în egală măsură băieţi şi fete, cei mai mulţi optând pentru ”indiferent de sex”. Pentru un sfert dintre familiile care doresc să adopte un copil nu contează etnia. De-a lungul anilor au fost adoptaţi şi copii de etnie romă, ceea ce înseamnă că nu acesta este impedimentul cel mai mare la a găsi o familie pentru un copil. Vârsta mare a unui copil (mulţi dintre cei care aşteaptă o familie au vârsta peste 6 ani) face mai dificilă găsirea unei familii care să-i adopte sau faptul că sunt grupe de fraţi, care îşi doresc să trăiască în continuare nedespărţiţi.

Asistenţii maternali sunt, de asemenea, printre cei care pot să adopte un copil aflat în evidențele DGASPC

Am aflat de la responsabilii Biroului de Adopţii că un criteriu de selecţie îl reprezintă viaţa de familie pe care copilul o are cu familia în care este ocrotit (viaţa de familie trebuie să fie de minimum 6 luni, în cazul asistenţilor maternali şi al rudelor care au în plasament copii). Asistenţii maternali, numiţi şi „părinţi de profesie”, sunt, de asemenea, printre cei care pot să adopte un copil aflat în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava. Potrivit legii, asistentul maternal îşi exprimă dorinţa de a adopta copilul aflat în îngrijirea sa abia după ce minorul devine adoptabil şi există siguranţa că nu sunt rude până la gradul IV care doresc şi au posibilitatea să adopte copilul.