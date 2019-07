Infrastructură

Primăria Liteni a alocat anul acesta și va continua să finanțeze din bugetul propriu modernizarea mai multor drumuri din acest oraş. Primarul din Liteni, Tomiță Onisii, a declarat că anul acesta, cu fonduri de la bugetul local, s-au realizat lucrări de asfaltare pe unul dintre cele mai circulate drumuri din oraș, DJ 208C, din zona centrală spre Biserica „Trei Ierarhi”.

Tomiță Onisii a precizat că lucrările de asfaltare s-au efectuat pe o lungime de aproape doi kilometri, lucrările fiind absolut necesare în condițiile în care drumul era extrem de rău. „Drumul județean 208A, de la Suceava spre Dolhasca, este prins într-un proiect mare al Consiliului Județean și sperăm că o să intre în reabilitare și modernizare cât mai curând. Dar avem și drumul județean 208C, care la noi e stradă, pentru că e pe intravilanul localității, și având în vedere în ce stare era am decis să facem un efort și să-l reparăm. La început am încercat să-l reparăm cu pavele, dar când am văzut în ce stadiu e și după ce m-am consultat cu câțiva constructori am decis să-l asfaltăm. Și înainte de Paște l-am făcut, a costat aproximativ 400.000 de lei, fără TVA, dar mă bucur că am reușit să-l asfaltăm pe cei aproape doi kilometri, pentru că este o zonă extrem de circulată. Sper ca în cel mai scurt timp să înceapă și lucrările pe 208A și atunci vor fi amândouă reabilitate”, a declarat primarul din Liteni.

În același timp, el a precizat că tot cu fonduri de la bugetul local va fi finanțat un proiect multianual pentru asfaltarea și betonarea a șase kilometri de drumuri din orașul Liteni. Tomiță Onisii a arătat că proiectul a fost scos la licitație încă din vara anului trecut și abia anul acesta s-au desemnat firmele care vor realiza proiectul tehnic și lucrările. Onisii a arătat că lucrările vor începe în această vară. „Este un proiect multianual, cu finanțare din bugetul local, și sper ca până în vara anului viitor să-l finalizăm. Valoarea proiectului este de aproximativ patru milioane de lei, cu tot cu TVA”, a precizat Tomiță Onisii.

El a arătat că în proiect sunt incluse lucrări de betonare a doi kilometri, în continuarea lucrărilor deja realizate spre Rotunda și Siliștea, pe drumuri principale, precum și asfaltarea a patru kilometri în Liteni, Rotunda și Siliștea, pe rute secundare.