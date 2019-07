Vizită

Pentru a treia oară în acest an ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, împreună cu prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, şi cu directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a ajuns ieri la Rădăuţi pentru o vizită care a vizat verificarea stadiului de execuţie al lucrărilor la obiectivul „Centura municipiului Rădăuţi”. Ministrul Cuc, împreună cu managerul de proiect, inginerul Cristi Luca, şi cu specialiştii constructorului, asocierea dintre firmele Spedition UMB şi Tehnostrade, s-a deplasat pe şantier şi s-a declarat satisfăcut de evoluţia şi de ritmul acestora.

Ministrul Transporturilor a declarat:„Aici este un obiectiv unde nu sunt probleme legate de constructor. Aici este doar o simplă ambiţie personală, pentru că am pus un pariu că vom termina lucrările înainte de termen. Adică până la jumătatea anului viitor. Şi intenţionez să câştig pariul respectiv. Termenul contractual era undeva prin anul 2021. Dar eu spun că la cum vă mişcaţi, dacă aveţi 91% din structuri, nu e o problemă să lucraţi la terasament acum. Nu a fost nici vremea prietenoasă, dar nici nu o s-o ţină într-o ploaie continuă. Aşa că ritmul este bun, avem 36% din lucrări finalizate. Lucrările sunt în grafic, se lucrează, antreprenorul este român, ca şi la centura Sucevei, este foarte serios şi îşi face treaba. Nu am ce să comentez şi să atrag atenţia pe acest şantier”, a declarat ministrul Răzvan Cuc.

Lungimea viitoarei şosele de centură a municipiului Rădăuţi este de 16,579 km, iar lucrarea se desfăşoară pe patru sectoare, respectiv R1, cu o lungime de 5,417 km, R2, de 2,913 km, R3, de 4,696 de km, şi R4, de 3,553 de km, cu menţiunea că proiectul cuprinde şi realizarea a şapte poduri, două pasaje, 23 de podeţe şi şapte intersecţii.

Valoarea totală a investiţiei este de 82.209.829,75 de lei fără TVA, termenul de execuţie este de 34 de luni, în condiţiile în care data începerii execuţiei lucrării a fost 4 iunie 2018, iar data de finalizare, 4 aprilie 2021. Ministrul Răzvan Cuc a fost aşteptat la Rădăuţi de primarul Nistor Tatar şi de parlamentarii Virginel Iordache şi Eugen Bejinariu.