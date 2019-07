Infrastructură

Lucrările la două proiecte mari de infrastructură din judeţ, respectiv modernizarea DN 18 şi construcţia şoselei de centură, pot fi finalizate în termen, respectiv în acest an. Managerul celor două proiecte, din partea constructorului Autotehnorom, Vasile Strîmbeanu, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă susţinută alături de prefectul Mirela Adomnicăi, că pe DN 18 lucrările se află într-un stadiu avansat de realizare. Vasile Strîmbeanu a amintit că pentru tronsonul de pe raza judeţului Suceava au fost semnate două contracte, unul pentru lotul 3, de la limita cu judeţul Maramureş şi până la Cârlibaba, şi unul pentru lotul 4, de la Cârlibaba până la Iacobeni, la intersecţia cu DN17. El a arătat că pe lotul 3 se circulă deja pe ultimul strat de uzură. „Aici lucrările au fost mai avansate. Anul acesta am finalizat lucrările la poduri, respectiv montarea rosturilor de dilataţie şi practic acum se circulă fără restricţii. Lucrările rămase de executat constau în realizarea semnalizării rutiere orizontale şi verticale, a marcajelor rutiere şi a indicatoarelor de circulaţie. Astfel, putem vorbi aici de un stadiu fizic al lucrărilor de 97%”, a declarat managerul de proiect. El a precizat că termenul de finalizare pe acest tronson este 31 iulie 2019, care va putea fi respectat deşi condiţiile meteo din această primăvară nu au fost favorabile. Vasile Strîmbeanu a declarat că şi la lotul 4 lucrările sunt avansate, fiind finalizate consolidările, lucrările de terasamente şi cele de suprastructură. „Pe acest tronson stratul de legătură de mixtură asfaltică este integral aşternut, iar la stratul de uzură, din cei 20 de km s-au realizat deja 15 km. Mai rămân 5 km de strat de uzură, după care finalizăm lucrările de la dispozitivele de colectare a apelor şi lucrările la cele trei poduri unde acum se circulă cu restricţii”, a precizat managerul de proiect. El a spus că ultimul strat de mixtură asfaltică va fi finalizat în perioada 10-15 iulie. „În ciuda condiţiilor meteo eu spun că am făcut eforturi deosebite şi ne-am mobilizat corespunzător pentru asigurarea confortului cetăţenilor în această zonă şi mai ales al participanţilor la trafic”, a spus Vasile Strîmbeanu.

El a adăugat că în ceea ce priveşte proiectul şoselei de centură a Sucevei, stadiul efectiv al lucrărilor este de 40%, fiind înregistrate întârzieri faţă de graficul de execuţie din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Vasile Strîmbeanu a subliniat faptul că şi la această investiţie vor fi luate măsuri pentru accelerarea lucrărilor astfel încât să fie respectat termenul de finalizare, respectiv mijlocul lunii septembrie 2019. Strîmbeanu a spus că până în prezent s-au efectuat lucrări la parcarea de la intrarea pe centură dinspre Fălticeni, precum şi la un nod rutier cu o suprafaţă de 4.000 mp şi la bretele de ieşire de pe şosea. De asemenea, el a declarat că au fost finalizate lucrările de consolidare la un zid de sprijin, iar lucrările de forare sunt finalizate în proporţie de 60%.