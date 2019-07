Verdict

Săvel Botezatu, fostul primar al comunei Udeşti, şi-a aflat ieri pedeapsa în dosarul în care a fost trimis în judecată de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Suceava.

Fostul primar a fost găsit vinovat pentru aproape toate cele 11 capete de acuzare şi are de executat o pedeapsă de 5 ani şi 2 luni de închisoare în regim de detenţie.

El a primit câte 2 ani pentru două fapte de săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Săvel Botezatu a mai primit 1 an de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual şi tot 1 an pentru instigare la influenţarea declaraţiilor, aceeaşi pedeapsă fiind aplicată şi pentru săvârşirea infracţiunii de influenţare a declaraţiilor.

Fostul primar din Udeşti a mai fost condamnat la 6 luni de închisoare pentru instigare la sustragere sau distrugere de înscrisuri. El a mai fost găsit vinovat şi pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, pedeapsa fiind de 2 ani şi 8 luni de închisoare.

În acelaşi dosar a fost judecată şi casiera comunei Vereşti, Marinela Borza. Ea are de executat o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni de închisoare în regim de detenţie. Fosta casieră a fost găsită vinovată şi condamnată la 2 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. De asemenea, Marinela Borza a mai fost condamnată la 1 an de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de influenţarea declaraţiilor şi la 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere sau distrugere de înscrisuri.

Cea de-a treia persoană trimisă în judecată în acest dosar, avocatul Dorin Andronic, a fost găsită de asemenea vinovată şi a primit o condamnare de 2 ani şi 8 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Trebuie spus că pedepsele pronunţate ieri de Curtea de Apel Suceava nu sunt definitive şi pot fi contestate la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Sume importante de plată stabilite pentru persoanele din dosar

Instanţa a mai decis să-l oblige pe Săvel Botezatu la plata sumei de 292.092,57 de lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând plata aferentă campaniei 2011 la care se adaugă accesoriile fiscale de la data efectuării plăţii şi până la data achitării debitului şi suma de 12.003,53 de lei accesorii fiscale aferente creanţei principale de 315.314,37 de lei, cu referire la campania 2012, achitată la data de 11 aprilie 2017.

Suplimentar, Săvel Botezatu, în solidar cu casiera Marinela Borza, trebuie să achite către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură suma de 418.782,62 de lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând plata aferentă campaniei 2013 la care se adaugă accesoriile fiscale de la data efectuării plăţii şi până la data achitării debitului.

De asemenea, s-a mai decis ca Săvel Botezatu să achite către Primăria Udeşti, cu titlu de daune civile, sumele de 8.500 de lei, respectiv 23.940 de lei.

Subvenţiile din fonduri europene plătite prin APIA Suceava, cuiul lui Pepelea

Practic, cele mai multe acuzaţii din acest dosar sunt legate de obţinerea unor subvenţii din fonduri europene, plăţi efectuate prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) Suceava şi despre care procurorii DNA spun că s-au realizat ilegal.

Totul a început în 2010, când primarul Săvel Botezatu ar fi depus la APIA Suceava mai multe documente oficiale falsificate, cu scopul de a obţine ilegal subvenţii în valoare de 235.726,56 de lei. „În baza acestor acte, inculpatul Botezatu Săvel Viorel a încercat să dovedească îndeplinirea condiţiei de eligibilitate privind întrebuinţarea imașului comunal în scopuri agricole productive, însă APIA Suceava a respins plata subvenţiei, întrucât fermierul Consiliul Local Udești nu a respectat condiţiile de eligibilitate”, se arată într-un comunicat al DNA.

Demersurile au continuat şi în 2011, respectiv 2012, când primarul din Udeşti a urmat acelaşi drum pentru a încasa subvenţii din bani europeni.

„În baza acestor acte, inculpatul Botezatu Săvel Viorel a obţinut ilegal, în numele Consiliului Local Udești, subvenţii în valoare de 607.406,96 de lei din bugetul administrat de Uniunea Europeană – Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA). În perioada 2010-2012, pentru a putea accesa fondurile respective nerambursabile, inculpatul Botezatu Săvel Viorel, în calitate de primar al comunei Udeşti, a semnat documente oficiale emise de Primăria Udești, confirmând conţinutul nereal al actelor, prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului”, se mai arată în actul de sesizare a instanţei de judecată.

Intră în scenă casiera Borza

Campania de obţinere de fonduri din 2013 a fost un pic diferită faţă de cea din anii anteriori, iar pentru a primi subvenţiile a fost nevoie de înfiinţarea unei structuri specializate, respectiv Asociaţia Crescătorilor Animalelor şi Utilizatorilor de Păşuni OADICI Udeşti. În fruntea acestei structuri a fost aleasă Marinela Borza, nimeni alta decât casiera Primăriei Udeşti.

„Inculpatul Botezatu Săvel Viorel a sprijinit-o pe inculpata Borza Marinela să obţină nejustificat, prin depunerea de documente fictive, în numele Asociaţiei Crescătorilor Animalelor şi Utilizatorilor de Păşuni OADICI Udeşti, de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Suceava, suma de 418.782,62 de lei, provenită din fondurile Uniunii Europene. Această sumă de bani a ajuns ulterior, sub formă de redevenţă şi impozit pe teren, în contul Primăriei Udeşti, al cărei ordonator de credite este inculpatul Botezatu Săvel Viorel”, este descris circuitul banilor europeni.

De asemenea, în campania din anul 2014, Marinela Borza a depus la APIA Suceava mai multe documente fictive, pentru a obţine în mod ilegal subvenţii de la bugetul Uniunii Europene, însă cererea a fost respinsă.

„În luna noiembrie 2014, inculpata Borza Marinela i-a determinat pe fermierii din comuna Udești să semneze Declaraţia – Anexa nr. 4, prin care era împuternicită să depună cererea de subvenţie în numele asociaţiei, iar membrii acesteia îşi asumau responsabilitatea cerinţelor ce condiţionau acordarea subvenţiei. Ulterior, aceeaşi inculpată, la instigarea inculpatului Botezatu Săvel Viorel, a depus acest document la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Suceava, cu scopul de a înlocui același act, depus în luna mai 2014 și care conţinea numai semnături fictive.

Mai mult, inculpatul Botezatu Săvel Viorel a instigat-o pe inculpata Borza Marinela să nu declare adevărul în faţa organelor de urmărire penală şi totodată ca aceasta din urmă, prin ameninţare, să influenţeze depoziţiile unor martori, cu ocazia controlului efectuat de inspectorii APIA Suceava. Prin aceasta, inculpatul a urmărit ca prin actele de control ce urmau a fi întocmite de APIA Suceava să nu se constate neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a dosarului de subvenţie al asociaţiei respective, să nu fie stabilite creanţe de recuperat și implicit existenţa unor fapte de natură penală”, se menţionează în rechizitoriul DNA Suceava.

Avocatul Dorin Andronic a încasat circa 10.000 de euro din contracte cu Primăria Udeşti

Cea de-a treia persoană trimisă în judecată în acest dosar este avocatul Dorin Andronic. Procurorii DNA Suceava îl acuză că în perioada iulie 2011 - aprilie 2014 a încheiat zece contracte de asistenţă juridică, toate privind relaţii cu Primăria Udeşti. Actele au fost semnate de Săvel Botezatu în calitate de primar al comunei Udești și ordonator de credite, iar potrivit anchetatorilor contractele s-au încheiat fără a respecta prevederile OUG nr. 34/2006.

„În baza acestor contracte, inculpatul Botezatu Săvel Viorel a avizat la plată facturi fiscale emise de Cabinetul de Avocatură Andronic Dorin şi a aprobat şi semnat dispoziţii şi ordine de plată, cu precizarea că pentru patru dintre dispoziţiile de plată nu a avut la bază contracte de consultanţă juridică încheiate între cele două părţi, cauzând astfel un prejudiciu bugetului local al comunei Udeşti în valoare totală de 44.940 de lei, cu consecinţa obţinerii unui folos necuvenit pentru inculpatul Andronic Dorin”, se arată în actul de sesizare a instanţei de judecată.

Prejudiciu estimat la peste un milion de lei

În acest caz, prejudiciul estimat de procurorii DNA Suceava se ridică la suma de 1.026.189,58 de lei, bani pe care APIA vrea să-i recupereze, motiv pentru care s-a constituit parte civilă în proces.

Suma va fi mai mare, şi asta pentru că la suma estimată drept pagubă se vor adăuga dobânzile şi penalităţile, calculate de la data efectuării fiecărei plăţi către fermierii – beneficiari, respectiv Consiliul Local Udeşti şi Asociaţia OADICI Udeşti, până la data achitării efective a debitului.

În acelaşi dosar, Primăria Udeşti s-a constituit parte civilă cu suma de 44.940 de lei, bani proveniţi din cele zece contracte încheiate de administraţia condusă de Săvel Botezatu şi avocatul Dorin Andronic.

„În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ce aparţin inculpatului Botezatu Săvel Viorel, până la concurenţa sumei de 607.406,96 de lei, şi asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparţin inculpatei Borza Marinela, până la concurenţa sumei de 418.782,62 de lei. În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informaţii. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se arată în comunicatul DNA.