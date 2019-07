Aşteptări zadarnice

Un bărbat din comuna Udeşti îi acuză pe şeful de post din comună şi pe un coleg al acestuia că tratează cu dezinteres un caz de furt petrecut în gospodărie sa, cu trei luni de zile în urmă. Bărbatul povesteşte că i-a prins atunci în flagrant pe doi localnici în timp ce îi furau lemnele dintr-o şură şi spune că nici după ce a trimis o plângere la postul de poliţie din localitate nimeni nu a fost măcar audiat în legătură cu cele întâmplate. El crede astfel că infractorii sunt protejaţi de poliţişti, care tergiversează ancheta, acest lucru făcându-i pe autori să opereze nestingheriţi în continuare.

Hoţi prinşi în flagrant de proprietar şi trataţi cu indiferenţă de poliţiştii

Fapta pentru care Vasile Pop din comuna Udeşti a depus plângere la poliţie s-a petrecut pe 6 aprilie. Acesta s-a deplasat la o gospodărie din satul Ştirbăţ, nelocuită, primită moştenire de soţia lui: ”În şura veche din curtea casei aveam depozitate lemne de foc, saci cu porumb şi alte lucruri şi am observat în primăvară că tot lipseau lemne. Când ajung acolo, uşa de la şură era deschisă şi doi indivizi au ieşit din şură. Pe unul dintre ei am reuşit să pun mâna, avea o geantă plină cu lemne şi m-am luat la harţă cu el. Nu voia să-mi lase lemnele, eu am rupt geanta, am lăsat lemnele în mijlocul ogrăzii şi am încercat să sun la 112. În timp ce încercam să sun şi să-l ţin în acelaşi timp pe individ, acesta s-a smuls şi a plecat spre casa lui, fiind vorba de un vecin de peste drum, Mihai Dura, de vreo 40 de ani. Am reuşit să sun până la urmă la 112 şi peste o oră a venit şeful de post de la Udeşti, împreună cu alt agent, cărora le-am povestit ce s-a întâmplat. Au fost şi l-au căutat pe autor şi l-au adus la faţa locului, însă acesta nu a recunoscut nimic, că ar fi fost acolo sau că a furat ceva. A trebuit să mă jur că aşa s-au petrecut lucrurile, în timp ce agentul de poliţie care îl însoţea pe şeful de post voia să mă amendeze pentru că aş fi sunat abuziv la 112. M-am pus în genunchi în faţa lor numai să mă creadă, le-am spus că plătesc şi faptul că am sunat la 112, numai să încerce să ia probe şi amprente de la faţa locului.”

Proprietarul păgubit se întreabă dacă ancheta se mişcă greoi sau nici măcar nu a fost demarată

Văzând că lucrurile au rămas fără nici un răspuns şi nimeni nu a fost măcar audiat în legătură cu furtul comis din gospodăria sa din Ştirbăţ, bărbatul s-a hotărât să depună o plângere la postul de poliţie din Udeşti. El ne-a declarat: ”După ce mai mult de 30 de zile nimeni nu m-a chemat şi nu s-a mişcat nimic, la data de 14 mai am depus o reclamaţie scrisă, trimisă cu confirmare de primire la postul de poliţie şi confirmată prin semnătura şefului de post. Iată că de atunci a mai trecut o lună şi jumătate şi nimic nu s-a mai întâmplat. Şeful de post Petru Bîrleanu nici nu m-a băgat în seamă, nu m-a chemat nimeni şi nu m-a pus nimeni nici măcar să povestesc cele întâmplate. Eu nu cred că pot avea pretenţii de la vecinul care m-a furat în mod sistematic, însă nu am văzut nici un fel de interes din partea poliţiştilor în rezolvarea acestui caz de furt. Poliţiştii s-au comportat în curtea mea, în urma reclamaţiei făcute, ca şi cum eu aş fi fost suspectul care a inventat toată povestea pentru a le da lor bătăi de cap. Mai mult de atât, mi s-a reproşat că nu am putut să-l ţin pe hoţ şi să-l predau eu poliţiştilor, dar puteam eu să-l ţin circa o oră, până au ajuns poliţiştii la faţa locului?”

Poliţiştii de la post spun că nu au nici o plângere depusă sub semnătura păgubitului

Purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, comisarul-şef Ionuţ Epureanu, ne-a declarat:

”Bărbatul deţine într-adevăr o gospodărie cu curte parţial îngrădită în satul Ştirbăţ din comuna Udeşti, de unde la data de 6 aprilie a făcut un apel la 112, pentru a reclama un furt de lemne. La faţa locului poliţiştii nu au găsit însă nici şura de unde s-a efectuat furtul şi nici lemnele recuperate, iar în urma audierii vecinului încriminat de păgubit, acesta a declarat că nu a trecut în acea zi pe la gospodăria acestuia şi nu are nici o legătură cu furtul reclamat. În acelaşi timp, şeful de post de la Udeşti declară că la sediu nu a ajuns nici o plângere referitoare la comiterea furtului, până la această oră, singura reclamaţie soluţionată de poliţişti fiind avertismentul primit de Vasile Pop, de 70 de ani, din Udeşti, la data de 6 aprilie, pentru apelare abuzivă la 112.”