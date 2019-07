Investiţii

Primăria Liteni modernizează două școli în satele Roșcani și Rotunda. Primarul orașului Liteni, Tomiţă Onisii, a declarat că cele două proiecte sunt finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Tomiţă Onisii a precizat că valoarea proiectului pentru reabilitarea și modernizarea școlii cu clasele I-VIII din Roșcani este de 1,752 milioane de lei, în timp ce proiectul pentru școala cu clasele I-IV din Rotunda are o valoare de circa 700.000 de lei. Primarul din Liteni a declarat că la cele două școli vor fi realizate lucrări de reabilitare a interioarelor și exterioarelor, la Roșcani, și de înlocuire a tâmplăriei și refacerea acoperișului. De asemenea, el a spus că la școala din Roșcani va fi amenajat și laboratorul de informatică. De asemenea, la ambele școli vor fi construite grupuri sanitare și o încăpere pentru proiectul „Cornul și Laptele”. „Școala din Rotunda am început-o de anul trecut, iar la Roșcani lucrările au început în această primăvară. Constructorii lucrează bine și la modul cel mai serios pot să spun că am depus situaţia de lucrări și am primit banii, deci totul e în regulă. De asemenea, săptămâna trecută am mai trimis două situaţii de lucrări și așteptăm să primim banii. Pe mine mă bucură faptul că se alocă fondurile, pentru că vreau să se termine cât mai repede lucrările”, a declarat Tomiţă Onisii. El a mai precizat că în satul Roșcani urmează să se implementeze și un proiect pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea unei grădiniţe. Primarul din Liteni a mai precizat că își dorește ca până la debutul viitorului an școlar să fie finalizate lucrările în interiorul celor două unităţi școlare, astfel încât elevii să poată începe orele în spaţii moderne, iar lucrările de exterior să continue și după începerea cursurilor.