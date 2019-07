Și achitat și condamnat

Un bărbat din Stroiești, care a accidentat mortal cu o mașină un bătrân și a fugit, fiind trimis în judecată pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, a scăpat ușor la prima instanță care l-a judecat. Judecătoria Suceava l-a achitat ca nevinovat pe bărbat pentru ucidere din culpă și l-a condamnat doar pentru părăsirea locului accidentului. Practic, judecătorii nu l-au găsit vinovat pentru accidentul propriu-zis, cu precizarea că sentința nu este definitivă.

În noaptea de 4 spre 5 august 2016, în jurul orei 23.30, Poliţia a fost sesizată că un bărbat a fost victima unui accident rutier, la Stroieşti, iar autorul a părăsit locul faptei. La faţa locului a fost identificat localnicul Mihai Verciuc, în vârstă de 77 de ani, care avea numeroase leziuni la cap, pe corp şi la membre, acestea fiindu-i fatale.

Din indiciile de la faţa locului s-a stabilit în scurt timp că bărbatul a fost târât de o maşină, pe carosabil fiind identificate fragmente din hainele şi încălţămintea acestuia. Moartea violentă a bătrânului a fost confirmată şi la autopsie. Din verificări, poliţiştii rutieri au stabilit că prin zonă, cu puţin timp înainte de accident, a trecut o autoutilitară marca Mercedes Sprinter. Vehiculul a fost identificat, însă în primă fază nu s-au găsit indicii clare că a fost implicat într-un accident.

În cadrul anchetei coordonate de Serviciul de Poliţie Rutieră Suceava s-a dispus efectuarea în regim de urgenţă a unei expertize. În urma verificării amănunţite, sub autoutilitară au fost găsite urmele impactului cu un om.

Din cercetările poliţiei a rezultat că la volanul autoutilitarei s-a aflat Dumitru Barbaroș, în vârstă de 37 de ani, din Stroieşti, care era însoțit de un pasager. Barbaroș a fost trimis în judecată ulterior pentru cele două infracțiuni amintite mai sus.

Conform deciziei Judecătoriei Suceava, Dumitru Barbaroș a fost achitat pentru ucidere din culpă, întrucât fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.Pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, inculpatul a primit 1 an și 6 luni de închisoare, pedeapsa fiind suspendată sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 2 ani. Bărbatul are impuse restricții și obligații, printre care și cea de a presta 70 de zile de muncă în folosul comunității.

Având în vedere că au respins acuzația de ucidere din culpă, judecătorii au respins și acțiunile civile ale urmașilor bărbatului decedat în accident.

Sentința finală în acest caz va fi dată cel mai probabil de Curtea de Apel Suceava.