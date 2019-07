La peste 30 de grade Celsius

Şase mărgineni au atras ieri, la Putna, atenţia miilor de credincioşi veniţi să-i aducă un omagiu voievodului moldovean Ştefan cel Mare, la împlinirea a 515 ani de la moarte. Pelerinii i-au privit cu compasiune sau cu admiraţie şi respect pe Aurel Halip, în vârstă de 69 de ani, Traian Mihalescu, de 72 de ani, Gavril Lungu, de 59 de ani, Gheorghe Botnărescu, de 60 de ani, Vasile Hanţari şi Ilie Hanusceac, îmbrăcaţi în costume populare şi cu mantale de lână, care la peste 30 de grade Celsius au stat impasibili sub soarele arzător, în vreme ce majoritatea căuta stăruitor un colţ de umbră sub zidurile mănăstirii ori pe sub umbrele.

Până şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, care a înfruntat de asemenea cu stoicism arşiţa verii la soare, dar şi-a scos bundiţa şi a rămas în cămaşă populară, le-a spus la un moment dat să dea jos mantalele, mai ales că ar fi putut să se creadă că li s-a cerut în mod expres să îmbrace întreg costumul tradiţional al mărginenilor.

Oamenii l-au refuzat politicos şi au explicat că mantalele de lână au tocmai rolul de a-i proteja de caniculă. Cei şase alcătuiesc grupul „Păstrătorii de tradiţii Marginea” şi cunosc secretele lânii de oaie. Aurel Halip, coordonatorul grupului, ne-a spus că mantalele lor sunt „din lână de oaie chiuată”, „care vara ţin răcoare şi iarna cald”. „Iarna mantaua se ia peste cojoc, ca să nu-l ude zăpada. Când plouă, nu trece apa prin ea, iar vara ţine răcoare, nu transpiri deloc”, a spus Virgil Halip. Şi dovedeşte că aşa este: deşi stă direct sub razele fierbinţi ale soarelui, pielea îi este uscată şi la temperatură normală.

Cei care i-au compătimit pe cei şase mărgineni trebuie să ştie că lâna este un material natural cu capacitate de termoreglare activă: se adaptează rapid la umiditatea aerului înconjurător şi adsoarbe umezeala atunci când umiditatea este mai mare decât umiditatea specifică a lânii. Dacă aerul este prea uscat, lâna eliberează din nou umiditatea. Când este vreme ploioasă lâna nu doar adsoarbe umezeala, ci creează şi căldură, iar cel care o poartă simte căldura uscată. Când temperatura ambiantă creşte, lâna încetează să creeze căldură.

Un alt mare avantaj al lânii de oaie este nivelul ridicat al protecţiei la radiaţiile UV, mult mai ridicat decât la majoritatea fibrelor sintetice sau la bumbac.

Datorită acestor proprietăţi excelente de izolare termică, mantalele de lână purtate de mărgineni le oferă cea mai bună protecţie în zilele caniculare. Menţionăm că există şi pantofi cu ţesătură din lână de oaie şi talpă de polimer, extrem de confortabili şi sănătoşi, aşa numiţii „pantofi care respiră”, în mare vogă în Occident.