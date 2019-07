Efecte decizie instanţă

Comisarul Petrică Jucan, suspendat din funcţia de şef al Serviciului de Poliţie Rutieră Suceava din octombrie 2015, după ce DNA l-a pus sub acuzare pentru patru infracţiuni, va reveni pe funcţie, în condiţiile în care acesta a primit cea mai uşoară pedeapsă, a cărei aplicare a fost amânată. Practic, judecătorii au decis că în raport cu fapta (ofiţerul a fost achitat pentru două dintre infracţiuni) nu se impune nici măcar o condamnare cu suspendare. Având în vedere că amânarea aplicări pedepsei înseamnă practic că sentinţa nu se pune în aplicare (şi nici nu se va pune în aplicare dacă ofiţerul respectă termenul de încercare), Jucan poate solicita retroactiv şi toate drepturile financiare de care a fost văduvit pe perioada cât a fost pus la dispoziţie. De la şef al Serviciului de Poliţie Rutieră Suceava, Jucan a lucrat în ultimii ani pe un post de execuţie din cadrul Serviciului Cabinet al poliţiei judeţene. Dosarul procurorilor DNA l-a ţinut suspendat pe acesta de pe funcţie de şef al poliţiei rutiere timp de aproape patru ani de zile.

Acum două zile, Curtea de Apel Suceava a respins atât apelul procurorilor DNA, cât şi pe cel al ofiţerului şi a menţinut sentinţa Tribunalului în ceea ce-l priveşte pe Jucan.

Ofiţerul a fost găsit nevinovat pentru două din capetele de acuzare şi a primit pentru alte două infracţiuni pedeapsa totală de 1 an şi 2 luni de închisoare, cu amânarea aplicării şi un termen de încercare de 2 ani.

Jucan a fost acuzat că în cursul lunii noiembrie 2013, în calitate de şef al Serviciului Rutier din cadrul IPJ Suceava, l-ar fi determinat pe subordonatul său, agentul Ion Stratu, să nu-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu privind implementarea în aplicaţia electronică de evidenţă a abaterilor rutiere, solicitându-i să nu introducă în sistem menţiunea suspendării exercitării dreptului de a conduce al lui Cristian Marius Emandi pe o perioadă de 120 de zile, începând cu data de 1 decembrie 2013.

Dosarul procurorilor a fost în parte infirmat de instanţă. Astfel, poliţistul Ioan Stratu a fost achitat definitiv, în timp ce Jucan a fost achitat şi el pentru două infracţiuni, respectiv instigare la abuz în serviciu şi inducere în eroare a organelor judiciare. Pentru infracţiunea de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată a primit 6 luni, iar pentru fals intelectual, pedeapsa de 1 an. În final, a rezultat o pedeapsă de 1 an şi 2 luni, iar magistraţii au considerat că aceasta poate fi amânată. Cristian Marius Emandi a primit şi el o pedeapsă cu suspendare.