Trei muncitori, prinşi sub un mal care s-a surpat. Unul a rămas blocat sub pământ

Trei muncitori, prinşi sub un mal care s-a surpat. Unul a rămas blocat sub pământ

Intervenţie dificilă

Un grav accident de muncă s-a petrecut vineri seară, la Calafindeşti, în timpul unor săpături care se efectuau în cadrul unor locrări de amenjare canalizare.

Trei muncitori care lucrau la o adâncime de aproximativ cinci metri, la marginea unui drum betonat, au fost prinşi sub un mal care s-a surpat. Doi dintre ei eu fost scoşi de colegi, însă al treilea a rămas blocat sub malurile care s-au surpat continuu, fiind îmbibate cu apă. Iniţial, la sosirea pompierilor, bărbatul prins sub pământ, în vârstă de 40 de ani, era conştient, însă pe parcurs nu s-a mai putut comunica cu el. Aseară, în jurul orei 21.30, bărbatul nu era încă scos, iar şansele de a mai fi în viaţă erau infime.

Pompierii acţionau în şanţul de 5 metri adâncime cu mare dificultate, intervenţia fiind cu risc foarte ridicat şi pentru integritatea lor.