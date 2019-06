Turism

Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a anunţat că în parcul de aventură „Nada Florilor” din acest municipiu au fost finalizate şi sunt deschise deja două trasee noi pentru escaladă. Cătălin Coman a spus că parcul de aventură, care este amenajat în parcul din zona de agrement „Nada Florilor”, are în momentul de faţă şapte trasee pentru escaladă, pentru toate vârstele şi cu grade de dificultate diferite. Coman a precizat că cele două trasee noi sunt destinate copiilor. El a subliniat faptul că parcul de aventură din Fălticeni dispune de echipamente de ultimă generaţie şi de instructori autorizaţi, fiind cel mai nou şi mai modern parc din judeţ. „Îi aşteptăm pe turişti să vină la Fălticeni, pentru că oferim cele mai bune condiţii atât în parcul de aventură, cât şi în întreaga bază de agrement Nada Florilor”, a spus Cătălin Coman. Parcul de aventură este deschis de luni până duminică, între orele 11:00 şi 19:00. Preţurile practicate în noul parc de aventură includ închirierea pentru două ore a echipamentului complet, cât şi instruirea obligatorie. Astfel, preţurile practicate sunt: Adulţi (de la 16 ani) - 35 lei/persoană – 30 lei tarif de grup – 10 lei ora suplimentară; Copii (10 – 15 ani) – 30 lei/persoană – 30 lei tarif de grup – 10 lei ora suplimentară; Copii (8 – 9 ani) – 25 lei/persoană – 10 lei ora suplimentară şi Copii (4 – 7 ani) – 20 lei/persoană – 5 lei ora suplimentară.

Cătălin Coman a amintit că baza de agrement din Fălticeni mai include trei piscine exterioare, o piscină interioară, un teren de sport multifuncţional şi o pistă de biciclete. Dintre cele trei piscine exterioare, una are o suprafaţă de 325 mp şi o adâncime de patru metri, fiind dotată cu o trambulină pentru sărituri, pe două niveluri. O altă piscină exterioară este destinată copiilor, aceştia având la dispoziţie şi două tobogane. Piscina exterioară pentru adulţi are şi aceasta un tobogan, suprafaţa acesteia fiind de 300 mp. Piscina interioară are o suprafaţă de 1.130 de metri pătraţi. Tot în interiorul clădirii bazei de agrement se află o saună şi două săli de forţă, dotate cu echipamente de ultimă generaţie. Cei care vor folosi piscinele vor avea la dispoziţie şezlonguri şi baldachine din lemn.

Cătălin Coman: Baza de agrement a devenit atractivă pentru foarte mulţi suceveni şi nu numai

Primarul din Fălticeni a spus că baza de agrement "Nada Florilor" a devenit extrem de atractivă pentru foarte mulţi suceveni, dar şi nu numai, având în vedere că printre clienţi se numără foarte multe persoane din Târgu Neamţ, Piatra Neamţ sau Paşcani. „Întreaga bază de agrement este autorizată de Direcţia de Sănătate Publică Suceava, beneficiază de sistemele de filtrare şi curăţare cele mai moderne şi asigurăm condiţii optime în ceea ce priveşte igiena”, a precizat Cătălin Coman. El a spus că la baza de agrement au fost achiziţionate şezlonguri şi umbrele noi. De precizat că parcarea este gratuită pentru clienţii bazei de agrement.

Făcând referire la preţuri, Cătălin Coman a spus că acestea sunt cele mai mici din judeţ, nefiind majorate faţă de cele de anul trecut. Astfel, o intrare la piscina acoperită costă în timpul săptămânii 21 de lei/3 ore, sâmbătă şi duminică tariful fiind de 24 de lei. Pentru acces la piscinele exterioare se va plăti 8 lei pe zi, iar sâmbăta şi duminica 12 lei. Cei care doresc să închirieze un şezlong vor mai plăti în plus 4 lei, iar pentru un baldachin 8 lei. Copiii sub 6 ani beneficiază de gratuitate şi vor fi însoţiţi obligatoriu de adulţi. Cătălin Coman a mai adăugat că în baza de agrement sunt amenajate şi piste de biciclete, precum şi spaţii de promenadă în apropierea lacului. Închirierea unei biciclete pentru copii cu vârsta până la 16 ani este de 3 lei/oră, iar un adult poate închiria o bicicletă cu suma de 5 lei/oră.