Rezultate

Finalul de an şcolar a reprezentat momentul oportun pentru Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi să realizeze bilanţul activităţilor şi performanţelor elevilor şi profesorilor instituţiei.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, pe durata anului şcolar încheiat, elevii au bifat performanţe notabile la olimpiade, concursuri şi competiţii şcolare – etape judeţene, interjudeţene/regionale, naţionale şi internaţionale.

Tinerii valoroşi ai liceului rădăuţean, inclusiv elevii claselor a XII-a, au obţinut nu mai puţin de 91 de premii şi menţiuni judeţene, 27 de premii şi menţiuni regionale/interjudeţene, 37 de premii şi menţiuni naţionale şi 2 premii internaţionale.

Conform reperelor statistice oferite de prof. dr. Adrian Nicolae Puiu, directorul instituţiei şcolare, rata promovabilităţii elevilor de la Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” în anul şcolar 2018-2019 a fost de 98,98%, media generală a claselor fiind de 9,05. Din totalul mediilor la nivelul instituţiei, 12 medii sunt de 10, ceea ce înseamnă 1,35%, 206 medii sunt cuprinse în intervalul 9,50-9,99 (23,22%), iar 305 medii se situează între 9,00 şi 9,49 (34,38%).

57 de elevi au obţinut Premiul I, 58 au obţinut Premiul al II-lea şi 51 au obţinut Premiul al III-lea, aceştia primind din partea Asociaţiei de Părinţi vouchere cu care şi-au achiziţionat cărţi din librării.

Elevii care au reuşit să obţină media anuală 10 în anul şcolar care se încheie, şi anume Cosmin Ţugui (IX E), Miriam Avram (X C), Adrian Popescu, Teodor Tiron (XI B), Alexandra Moroşan (XI C), Cristian Prelipcean (XII A), Teodora Amariei, Agnes Galan, Adelina Nastasi, Andreea Nastasi (XII C), Paula Bodale, Patricia Ivănuţă (XII H), au fost recompensaţi cu distincţia „I.G. Sbiera”.

Elevele Andreea Nastasi (clasa a XII-a C, profilul real) şi Patricia Ivănuţă (clasa a XII-a H, profilul uman) au fost desemnate şefe de promoţie, prima având media 9,99, iar cea de-a doua, media 9,93.

Cu media generală pe tot parcursul liceului de peste 9,90, elevilor Adelina Nastasi, Cristian Prelipcean, Lorena Văcărean, Florentina Donisan, Maria Donisan, Mihai Horodincă, Ancuţa Ţigănescu, Andreea Prelipcean şi Andreea Amariei li s-a acordat distincţia specială „Ion Nistor”.

„Ce ar mai fi de spus, acum, în acest moment firesc de bilanţ? Succes tuturor tinerilor absolvenţi ce se apropie cu nelinişte şi speranţă de examenul maturităţii şi de admiterea în învăţământul superior! O binemeritată odihnă şi revigorare pentru toate cadrele didactice de la CNEH şi de pretutindeni!”, au transmis reprezentanţii instituţiei.