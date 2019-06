Încredere

Primarul de Suceava, Ion Lungu, susține că nu ar avea nici o emoție în cazul unei confruntări electorale pentru un nou mandat la Primăria Suceava. El a declarat, ieri, în conferință de presă, că nu se consideră în competiție decât cu el însuși și, indiferent cine ar fi ceilalți candidați, apreciază că el are prima șansă. „Mingea este în terenul meu”, a afirmat primarul, răspuns aluziv la o declarație a managerului Spitalului de Urgență Suceava, Vasile Rîmbu, din ziua precedentă, care a spus că va vedea pe ce teren va juca anul viitor. „Nu contează pe ce stadion evoluezi, trebuie să evoluezi bine”, a spus Rîmbu, întrebat în legătură cu o posibilă candidatură la Primăria Suceava.

În același timp, Ion Lungu a afirmat că „nu sunt disperat să fiu primar” și a subliniat că, dacă va candida din nou, o va face numai din partea PNL. În acest context, el a spus că în cadrul organizației PNL nu a fost nici o discuție până acum pe tema desemnării candidatului acestui partid pentru fotoliul de primar al Sucevei și că „domnul Rîmbu nu este membru PNL”.

Referitor la faptul că în ultimul an a apărut destul de rar la evenimente publice alături de președintele Organizației Județene Suceava a PNL, Gheorghe Flutur, și că este văzut destul de rar în Palatul Administrativ, Lungu a spus că este primarul municipiului reședință de județ, nu la vreo comună, că Suceava are o administrație locală bine pusă la punct din punct de vedere al serviciilor și nu are nevoie să meargă pentru consultanță la Consiliul Județean. ”Nu stau la ușa domnului Flutur să-mi dea 2 lei sau să-mi dea un sfat, dar avem o colaborare foarte bună”, a mai spus Ion Lungu.