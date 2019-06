„Bomboniera Colorată”

Shopping City Suceava, în colaborare cu Smart School, organizează ateliere de creaţie pentru copii. Cei mici sunt invitaţi să îşi pună imaginaţia în practică şi să confecţioneze obiecte inedite, utilizând diverse tehnici moderne şi atractive. La atelierul de pe 29 iunie cei mici au oportunitatea de a-şi pune în practică resursele creative la atelierul „Bomboniera Colorată (realizare bombonieră din pahare, boluri)”. Totodată, în cadrul atelierului de sâmbătă, copiii sunt invitaţi la modulul de dezvoltare personală „Încrederea în sine – încrederea în cei din jur”.

Atelierele au loc în fiecare sâmbătă, între orele 13.00-17.00, în incinta centrului comercial, în zona magazinului Pepco, şi se adresează copiilor cu vârsta între 5 şi 11 ani. Structurate tematic, atelierele reuşesc de fiecare dată să menţină interesul celor mici, ajutându-i totodată să-şi dezvolte atenţia, creativitatea şi abilităţile practice. Intrarea este liberă. La fiecare atelier pot participa maximum 25 de copii, iar înscrierile se fac săptămânal, la 0745.403.220.

Shopping City Suceava vă oferă toate motivele pentru a iubi Bucovina. În perioada 24 iunie – 7 iulie, sunteţi invitaţi să descoperiţi frumuseţile naturale ale unui tărâm de poveste, în cadrul proiectului ”Iubim Bucovina”, derulat în al V-lea an de Shopping City Suceava, în incinta centrului comercial. „Până pe 7 iulie, te aşteptăm la Shopping City Suceava să intrăm în lumea magică a spaţiului românesc şi să redescoperim specificul şi unicitatea portului bucovinean! Şi în acest an, am pregătit o expoziţie cu cele mai frumoase ii ale căror semne cusute cu iscusinţă ascund poveşti, rânduieli şi ritualuri străvechi”, anunţă organizatorii. Timp de câteva zile, lumea satului bucovinean va prinde viaţă în incinta Shopping City Suceava. Generaţiile tinere vor avea ocazia să descopere o lume inedită, plină de îndeletniciri şi tehnici de lucru nepreţuite pentru cultura românească.