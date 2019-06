Perioada 27 iunie – 3 iulie

Sărbătoreşte Ziua universală a iei, la Shopping City Suceava

Shopping City Suceava vă oferă toate motivele pentru a iubi Bucovina. În perioada 24 iunie – 7 iulie, sunteţi invitaţi să descoperiţi frumuseţile naturale ale unui tărâm de poveste, în cadrul proiectului ”Iubim Bucovina”, derulat în al V-lea an de Shopping City Suceava, în incinta centrului comercial. „Până pe 7 iulie, te aşteptăm la Shopping City Suceava să intrăm în lumea magică a spaţiului românesc şi să redescoperim specificul şi unicitatea portului bucovinean! Şi în acest an, am pregătit o expoziţie cu cele mai frumoase ii ale căror semne cusute cu iscusinţă ascund poveşti, rânduieli şi ritualuri străvechi”, anunţă organizatorii. Timp de câteva zile, lumea satului bucovinean va prinde viaţă în incinta Shopping City Suceava. Generaţiile tinere vor avea ocazia să descopere o lume inedită, plină de îndeletniciri şi tehnici de lucru nepreţuite pentru cultura românească.

Tabăra de artă plastică „Tiberiu Cosovan” de la Poiana Dacilor - Păltinoasa

Tabăra de artă plastică „Tiberiu Cosovan” de la Poiana Dacilor – Păltinoasa va avea loc în perioada 29 iunie – 7 iulie. Vor participa zece artiști plastici din România și Republica Moldova. „Meşterul cioplitor” Toader Ignătescu, inițiatorul taberei de artă plastică de la Păltinoasa, tabără care a ajuns la a VIII-a ediție, a ales ca tabăra (de la Casa Ignătescu) să se numească Tabăra de artă plastică „Tiberiu Cosovan”, în memoria lui Tibi Coso (jurnalist, scriitor, artist plastic), „un exemplu de nobleţe sufletească”.

Vineri, 28 iunie

Realitate şi ficţiune cu Radu Bercea şi Mihaela Drelciuc, la Gura Humorului

Vineri, 28 iunie, de la ora 16,00, la Biblioteca Orăşenească din Gura Humorului va avea loc lansarea volumului „Micuţa Lilith” al scriitoarei Mihaela Drelciuc Nistor. Grafica cărţii este una de excepţie şi poartă semnătura cunoscutului pictor humorean Radu Bercea. Despre carte, grafică şi autor vor vorbi profesorii Gheorghe Solcan şi Constantin Bulboacă. Manifestarea este organizată de Primăria Gura Humorului, Centrul Cultural Gura Humorului şi Biblioteca Orăşenească.

Sâmbătă, 29 iunie

Ateliere creative şi modul de dezvoltare personală, la Shopping City Suceava

Shopping City Suceava, în colaborare cu Smart School, organizează ateliere de creaţie pentru copii. Cei mici sunt invitaţi să îşi pună imaginaţia în practică şi să confecţioneze obiecte inedite, utilizând diverse tehnici moderne şi atractive. La atelierul de pe data de 29 iunie cei mici au oportunitatea de a-şi pune în practică resursele creative la atelierul „Bomboniera Colorată (realizare bombonieră din pahare, boluri)”. Totodată, în cadrul atelierului de sâmbătă, copiii sunt invitaţi la modulul de dezvoltare personală „Încrederea în sine – încrederea în cei din jur”. Atelierele au loc în fiecare sâmbătă, între orele 13.00-17.00, în incinta centrului comercial, în zona magazinului Pepco, şi se adresează copiilor cu vârsta între 5 şi 11 ani. Structurate tematic, atelierele reuşesc de fiecare dată să menţină interesul celor mici, ajutându-i totodată să-şi dezvolte atenţia, creativitatea şi abilităţile practice. Intrarea este liberă. La fiecare atelier pot participa maximum 25 de copii, iar înscrierile se fac săptămânal, la 0745.403.220.

Duminică, 30 iunie

Celebrul bucătar Cătălin Scărlătescu va găti la Muzeul Satului Bucovinean

Celebrul bucătar Cătălin Scărlătescu va fi prezent duminică, 30 iunie, la Muzeul Satului Bucovinean, la un eveniment organizat în cadrul celei de-a treia ediţii a Programului Ştefanian. Chef Cătălin Scărlătescu va găti două preparate cu ingrediente care erau folosite în secolul al XV-lea. Evenimentul va începe la ora 13:00 şi se va încheia la ora 18:00. Vor fi pregătite câte 200 de porţii/preparat; acestea vor putea fi degustate gratuit de vizitatorii prezenţi la eveniment. Pe toată durata manifestării, publicul va putea interacţiona cu Chef Cătălin Scărlătescu. Preţul de intrare în Muzeul Satului Bucovinean va fi: 4 lei/adulţi, 2 lei/pensionari şi 1 leu/copii. Evenimentul este susţinut de Auchan Suceava şi Carpatis Suceava.

Semimaraton urban, pe străzile municipiului Suceava

Semimaratonul urban programat pe străzile municipiului Suceava în cursul zilei de duminică, 30 iunie, este un eveniment caritabil. Tocmai din acest motiv, pentru a da posibilitatea mai multor persoane să se înscrie, perioada de înscriere în competiţie a fost prelungită până vineri, 28 iunie. Până acum există deja peste 100 de persoane care vor alerga la primul semimaraton urban din Suceava, OSF Start Bucovina. Înscrierile se pot face printr-un formular disponibil online (pe register.42km.ro).

Trebuie spus că banii colectaţi din vânzarea biletelor vor fi folosiţi pentru susţinerea proiectelor sociale pentru comunitate. Fondurile vor fi folosite pentru înfiinţarea Fundaţiei Comunitare Bucovina, constituită în prezent ca Grup de Iniţiativă. Proiectele sociale care vor fi derulate prin Fundaţia Comunitară Bucovina au ca scop sprijinirea tinerilor sportivi talentaţi şi cu situaţii financiare precare, cum ar fi „Bicicletă de fapte bune” a lui Radu sau „Clubul de box CSM” Suceava. Cursa va începe la ora 8.30, iar traseul este 100% sigur, disponibil pentru vizionare online şi închis circulaţiei, şi dispune de numeroase puncte de revitalizare şi ambulanţă pentru asistenţă medicală. Ocupanţii primelor poziţii vor fi recompensaţi cu premii în bani. Semimaratonul OSF Start Bucovina 2019 este organizat de Fundaţia Comunitară Bucovina (Grup de Iniţiativă) şi Asociaţia Help and Advice cu sprijinul OSF Global Services.

Luni, 1 iulie

Expoziţia Internaţională de Grafică Satirică „Bucovina”

Muzeul Bucovinei, Consiliul Judeţean Suceava şi Asociaţia “Gândeşte” – gândeşte.org organizează a XIII-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Grafică Satirică „Bucovina”, având în acest an tema “Ochii buni disting adevărul de minciună”. La această ediţie s-au înscris 288 de caricaturişti, cu 965 de caricaturi, din 55 de ţări. Vernisajul expoziţiei va fi în data de 1 iulie 2019, de la ora 12:00, în foaierul Muzeului de Istorie, Muzeul Bucovinei, Suceava. Juriul expoziţiei - Mihai Pânzarul PIM – caricaturist; George Licurici – caricaturist; Ovidiu Ambrozie Bortă BOA – caricaturist, împreună cu reprezentanţii asociaţiei „Gândeşte”, a selectat caricaturile pentru expoziţia Internaţională de Grafică Satirică „Bucovina”, precum şi lucrările premiate din acest an. Reamintim că premiile sunt: Premiul I – 500 de euro + diplomă + medalia de aur; Premiul II - 300 de euro + diplomă; Premiul III - 100 de euro + diplomă; Menţiuni - diplomă + medalie, şi vor fi făcute publice la deschiderea oficială a expoziţiei, unde pe lângă caricaturile premiate vor putea fi admirate caricaturile nominalizate de juriu, precum şi lucrările selectate.