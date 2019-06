Concurs

În perioada 18-21 iunie, la Târgu Mureş a avut loc faza naţională a concursului „Istorie şi societate în dimensiune virtuală”, judeţul Suceava fiind reprezentat la secţiunea „Ştiinţe socio-umane” a competiţiei de elevul Rareş Ungureanu, din clasa a X-a G (specializarea Filologie) de la Colegiul Naţional „Nicu Gane” din Fălticeni. Tânărul s-a prezentat la faza naţională la secţiunea Ştiinţe socio-umane, subsecţiunea II.B – Soft Educaţional, cu aplicaţia „Logica Propoziţiilor Categorice”, şi a obţinut premiul al II-lea. Rareş are domiciliul în Boroaia şi a fost pregătit la colegiul din urbea de pe Şomuz de profesorii Ioan Caulea, la ştiinţe socio-umane, şi Dimitrie Filip, la informatică.

„Deşi nu este elev la o clasă de matematică-informatică, studiind la un profil uman, Rareş a reuşit să se impună la acest concurs la care au participat elevi din toate judeţele ţării. Majoritatea concurenţilor la acest tip de competiţie sunt elevi de la profil real. Dar pasiunea elevului nostru pentru informatică şi afinităţile sale faţă de disciplinele socio-umane, care s-au concretizat în abilităţi de comunicare, prezentare, argumentare şi gândire critică, l-au propulsat pe poziţia a doua a clasamentului final, la secţiunea <Ştiinţe socio-umane>. Aplicaţia pe care Rareş a conceput-o este una dinamică, originală, putând fi folosită deopotrivă de profesor şi elev, în timpul orelor de curs, mai ales că ea poate fi accesată şi de pe telefonul mobil. Aceasta presupune atât abordarea conţinuturilor teoretice, dar în special partea aplicativă, care poate fi foarte uşor evaluată de către profesor”, ne-a declarant profesorul Ioan Caulea, coordonatorul pe partea de ştiinţe socio-umane.

Concursul „Istorie şi societate în dimensiune virtuală” se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite în domeniul istoriei, ştiinţelor socio-umane şi informaticii şi are ca scop realizarea unor materiale cu ajutorul computerului pe teme de istorie (istoria românilor sau istorie universală) şi ştiinţe socio-umane (educaţie civică, cultură civică, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie, educaţie antreprenorială, studii sociale). Materialele pot fi realizate, la alegere, fie sub forma unor „Pagini Web”, fie sub forma unor „SOFT-uri educaţionale”.

De la etapa judeţeană pentru etapa naţională se califică din cadrul fiecărui judeţ doi elevi, câte unul pentru fiecare Secţiune generală (Istorie şi Ştiinţe socio-umane).