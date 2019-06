Tradiţii şi obiceiuri

Ajuns la cea de a cincea ediţie şi îmbrăcând în premieră haina unui festival cu prezenţă naţională, ”Regina Sânzienelor” a adunat în acest an tinere talente din întreaga ţară şi din Republica Moldova, atrase de perpetuarea unor obiceiuri cândva parte din viaţa oamenilor. Organizat la Pensiunea Casa Sofia din Suceviţa, de către inimosul scriitor şi păstrător al vechilor tradiţii, rădăuţeanul Dumitru Parasca, festivalul organizat sâmbătă a avut parte şi de un juriu cooptat din toate zonele etnografice ale României, fiind ştiut faptul că obiceiurile de Sânziene au îmbrăcat diferite forme în comunităţile de pe întreg teritoriul ţării. Dumitru Parasca ne-a povestit câte ceva din intenţiile sale şi dorinţa de a avea ecou un asemenea demers al său: ”Toate aceste poveşti, legende şi obiceiuri care fac parte din mitologia noastră şi pe care eu le-am auzit în copilărie de la bunicii mei, la fel ca şi cele legate de obiceiurile sărbătorii de Sânziene, mi-au bucurat copilăria. Zânele acestea bune pe care eu încerc să le recreez în acest festival, mă fac să cred că avem şi astăzi nişte zâne protectoare, nişte entităţi bune, care veghează asupra noastră şi care ne ajută pe fiecare în parte. Am vrut să renasc în acest cadru festivalier obiceiuri şi tradiţii mai ales ale fetelor din comunităţile de altădată, pentru că eu cred că noi trebuie să ne reîntoarcem la tradiţiile noastre.” Ideea organizării unui astfel de festival a pornit acum câţiva ani, dintr-o încercare a iniţiatorului: ”Festivalul a apărut dintr-o idee a mea de a-mi scoate colegii scriitorii în cadrul naturii de Sânziene, unde s-au spus până seara târziu poveşti despre bunici, despre dragoste. A apărut apoi ideea dezvoltării lui şi în cea de a treia ediţie a apărut pentru fetiţe secţiunea ”Prinţese”, apoi pentru cele mai mari ”Regine”, oferind de atunci un premiu special al juriului şi un premiu de popularitate. Existând o aşa o tradiţie frumoasă de ”Sânziene” în toată ţara, anul trecut am luat decizia să aducem în festival reprezentanţi din toate zonele etnografice, captând în juriul din acest an membri din toate cele 6 mari zone etnografice ale României, cu bucurie anunţând prezenţa în juriu a reprezentantei Bucovinei de Nord, Elena Nandriş, în concurs având şi o studentă din Chişinău, Irina Chiriciuc, care reprezintă Republica Moldova. Am avut înscrise 13 prinţese, 14 regine şi 17 grupuri, existând şi o preselecţie înainte de concurs, prin intermediul căreia i-am selectat pe cei prezenţi astăzi aici. Au existat trei condiţii de participare, o legendă sau o poveste despre Sânziene, ia românească şi coroniţa de flori. În juriu am dorit să aleg persoane cu inimă mare, care sunt preocupate în zona lor de folclor şi am găsit astfel de oameni din toate zonele etnografice, care au vrut să vină la festival.”

Un festival în creştere de la un an la altul, cu obiceiuri şi superstiţii de altădată transmise publicului spectator

Calitatea interpretativă în festival a crescut în permanenţă, iar premiile i-au stimulat pe participanţi pentru a căuta căi originale de creaţie. Ana Maria Mateiciuc, coorganizator şi prezentatoare a festivalului ne-a mărturisit din culisele desfăşurării evenimentului: ”Festivalul îşi propune continuarea tradiţiilor, obişnuirea copiilor cu tradiţiile şi portul popular. Sărbătoarea ”Sânzienelor” este cunoscută mai mult popular şi cred că este important să transmitem copiilor, într-o lume aglomerată de tehnologie, ce însemnătate are această sărbătoare, cu toate obiceiurile şi superstiţiile legate de aceste flori de sânziene, în ziua sărbătorii lor. Concurenţii foarte bine pregătiţi au venit din diferite zone ale ţării, cu obiceiuri locale diferite legate de această sărbătoare, au emoţii şi e normal, până acum la secţiunea ”Prinţeselor” au fost fetiţe de la 7 ani în sus, dar urmează ansamblurile folclorice şi după aceea ”Reginele”, unde sunt înscrise fete peste 18 ani.” Teodora Puha, laureată a festivalului de anul trecut ne-a spus: ”În acest an se vede că nivelul aşteptărilor a crescut. Am fost apreciată şi premiată la participarea de anul trecut şi am fost convinsă că trebuie să mă înscriu din nou, mi-am scris o poveste originală, m-am prezentat la secţiunea mea, unde am şi cântat la finalul programului, fiind apreciată pentru ceea ce am încercat să transmit. Majoritatea concurentelor au venit cu poveşti originale, foarte frumoase, cu voci minunate, persoane care vor deveni cu siguranţă cunoscute în anii următori.”

Sponsorii festivalului au oferit premii pentru câştigătorii ediţiei

Organizarea festivalului de la Suceviţa a beneficiat de contribuţia unor sponsori care au oferit condiţii de organizare de foarte bună calitate şi premii pe măsura efortului concurenţilor. Implicaţi în acordarea suportului material au fost Primăria Suceviţa şi firma suceveană de încălţăminte Anna Cori. După deliberarea juriului, la secţiunea ”Prinţese” titlul de ”Prinţesa Sânzienelor” a revenit Ioanei Mihaela Mariş, de 14 ani, din comuna Bogdan Vodă, Maramureş, urmată de Alexandra Rodica Taciuc de 14 ani din Bilca, Suceava şi Anne Marie Briana de 12 ani din Ploieşti, judeţul Prahova. Secţiunea ”Regine” a avut-o câştigătoare, purtând titlul de ”Regina Sânzienelor” pe Simona Mădălina Dobre din Ploieşti, Prahova, care şi-a sărbătorit majoratul în seara festivalului, urmată de Oana Elena Florea din Călăraşi şi Gabriela Mariana Manoli din Rădăuţi. Premiul Special al Juriului a fost câştigat de Ansamblul ”Bilcuţa” condus de prof. Elena Negru, iar Premiul de Popularitate a ajuns la Grupul Folcloric ”Mahala” din comuna Mahala, Regiunea Cernăuţi, Ucraina, condus de prof. Elena Nandriş. A fost acordat de asemenea un Premiu pentru Originalitate grupului ”Cununiţa Muntenească” din Ploieşti, Prahova, condus de prof. Adela Dumitrache Dumitru şi prof. Mihai Ioniţă şi un Premiu pentru Autenticitate, oferit Ansamblului ”Voievozii” din comuna Bogdan Vodă, Maramureş, condus de prof. Anuţa Buşta.