Pelerinaj

Cu o zi mai devreme decât obiceiul împământenit, Moaştele Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava au fost scoase din Biserica Sf. Gheorghe, acolo unde sălăşluiesc peste an şi depuse la primele ore ale dimineţii de sâmbătă în baldachinul din curtea mănăstirii. Timp de trei zile, credincioşii de pretutindeni veniţi pentru pelerinaj şi rugăciune la racla cu Sfintele Moaşte ale Sfântului Ioan cel Nou, s-au putut închina şi pune dorinţe, care conform credinţei oamenilor, se îndeplinesc de-a lungul anului. Racla cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou au fost scoase în acest an cu o zi mai devreme, reprezentanţii bisericii explicând că s-a luat această decizie întrucât duminică dimineaţă a fost slujbă şi ar fi fost mai greu de organizat depunerea sicriului în baldachinul din curtea mănăstirii. În acelaşi timp, fiind vorba de zilele de sfârşit de săptămână, credincioşii au putut ajunge mai uşor în curtea Mănăstirii "Sf. Ioan cel Nou" şi s-au bucurat de o zi în plus de priveghere.

Elena este din Suceava şi a ajuns sâmbătă dimineaţă, printre puţinii credincioşi care se aflau în curtea mănăstirii, la racla cu Moaştele Sf. Ioan cel Nou, care, după cum ne-a declarat chiar ea, i-a fost de mare ajutor în viaţă. ”Nepoata mea m-a anunţat că racla cu Moaştele Sfântului au fost scoase azi, dis-de-dimineaţă şi am venit cu dragoste şi credinţă să-i cerem ajutorul. Tot ce mi-am pus în gând de-a lungul timpului pentru a realiza, s-a adeverit cu sprijinul Sf. Ioan cel Nou, care ne-a ajutat de fiecare dată.”

Rugăciuni şi slujbă de priveghere în cinstea Naşterii Sfântului Ioan cel Nou

Chiar dacă de-a lungul zilei de sâmbătă numărul credincioşilor a fost mai redus, încet -încet curtea Mănăstirii "Sf. Ioan cel Nou" s-a umplut de enoriaşi veniţi de pretutindeni, care s-au aşezat la rând cu flori de sânziene în mâini pentru a atinge cu speranţă şi încredere moaştele Sfântului Ioan cel Nou şi a se ruga întreaga noapte de dinaintea Sfintei Liturghii şi a procesiunii moaştelor prin întreg oraşul. Oamenii se roagă pentru sănătate şi spor în familie, dând câte un pomelnic preotului aflat la căpătâiul Sfântului. Ieri seară, începând cu ora 18.00, în curtea mănăstirii a avut loc slujba de priveghere în cinstea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul şi a Sfântului Ioan cel Nou, ocrotitorul Sucevei, slujbă oficiată ca în fiecare an de înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe. Ileana Iuga a venit de pe Valea Izei, din Săliştea Maramureşului şi ne-a mărturisit că Sfântul Ioan cel Nou i-a fost întotdeauna de mare ajutor ei şi familiei. După ce ani de zile s-a rugat Sfântului, rugăminţile ei s-au îndeplinit şi astăzi vine cu aceeaşi credinţă, împreună cu familia şi femeile din sat la moaştele Sfântului, pentru sănătate, spor în casă şi realizări pentru copiii ei.

La primele ore ale dimineţii deastăzi, în ziua Marii Sărbători, a fost oficiată slujba

Sfântului Maslu şi cea a Agheasmei, după care s-a citit Acatistul Sf. Ioan Botezătorul, urmat de Acatistul Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. În curtea mănăstirii, pe scena special amenajată se oficiază Sfânta Liturghiede către ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, împreună cu ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Huşilor, Preasfinţitul Părinte Macarie al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, Preasfinţitul Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor şi alţi ierarhi din alte eparhii, preoţi şi diaconi.

Punctul culminant al marii sărbători va fi atins la orele prânzului, în timpul Marii Procesiuni cu Moaştele Sf. Ioan cel Nou pe străzile oraşului Suceava.

Hrană şi apă oferite pelerinilor veniţi de pretutindeni, pentru a rezista nopţii de priveghere

Duminică spre orele serii, credincioşii s-au adunat în curtea mănăstirii, unde cei mai mulţi au înnoptat sub cerul liber. De ajutor pentru ei au fost mai mulţi oameni cu suflet, care au oferit hrană şi apă celor veniţi de departe. Sute de pachete cu sarmale, plăcinte, cornuri şi apă minerală au ajuns la credincioşii care s-au bucurat de pomana făcută. În acelaşi timp, reprezentanţii administraţiei locale le-au pregătit pelerinilor 200 de locuri de cazare în căminele liceelor din oraş, pentru a se putea adăposti pe timp de noapte şi în caz de ploaie.

Astăzi,conform tradiţiei, după ora 11.00, moaştele Sfântului Ioan cel Nou vor fi scoase într-o procesiunepe străzile Sucevei, pe traseul Biserica Sf. Înviere, Biserica Sf. Gheorghe – Mirăuţi, Biserica Sf. Dumitru, Biserica Sf. Nicolae, Catedrala ”Naşterea Domnului” de pe Mărăşeşti, Biserica ”Naşterea Maicii Domnului” de lângă Tribunal, cu întoarcere apoi la mănăstirea Sf. Ioan cel Nou. După procesiune, racla va fi aşezată din nou sub baldachinul din curtea mănăstirii, unde va rămâne până marţi.