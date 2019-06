Certaţi cu bunul-simţ

Un grup de tineri reuniţi în Grupul de Iniţiativă Civică Burdujeni Sat a demarat luna trecută o acţiune de conştientizare a populaţiei şi a lansat o invitaţie la un mediu curat. Iar acţiunea lor s-a concretizat prin igienizarea pădurii şi dealului din apropierea Casei de Apă din Burdujeni Sat, zonă cunoscută şi sub denumirea „Stejărei”.

Din păcate, la numai o lună de zile distanţă, zona a fost transformată într-o groapă de gunoi, iar responsabili sunt o parte dintre cei care au ales să-şi petreacă zilele de Rusalii la grătar în zona igienizată în prima parte a lunii mai.

„Astăzi, într-o scurtă plimbare pe lângă pădure, câţiva membri voluntari care au participat împreună cu noi la acţiunile de ecologizare au găsit vandalizată zona în care am muncit, respectiv zona Casei de Apă din Burdujeni Sat. Prin acţiunile noastre, am încercat să atragem atenţia strângând gunoaiele şi punând afișe, îndemnându-i pe cetăţenii care vin pentru relaxare acolo să cureţe în urmă gunoaiele lăsate. Rugăm în continuare pe cei care frecventează zona pentru grătare, plimbare etc. să păstreze curăţenia făcută voluntar de către noi, şi din dragoste pentru natură, dacă nu sunt în stare să strângă în urma lor. Zona arată, astăzi, după cum puteţi vedea în fotografiile din postare, iar cuvintele sunt de prisos”, sunt cuvintele celor din Grupul de Iniţiativă Civică Burdujeni Sat.

La acţiunea de igienizare din luna mai au participat 16 persoane, printre care şi un băieţel de 5 ani şi o fetiţă de 7 ani. Cu toţii au igienizat zona şi au adunat circa 30 de saci menajeri de gunoaie rezultate în urma celor care au venit să se relaxeze şi să se distreze în zona respectivă.

„Din păcate, cei mai mulţi dintre cei care merg să se relaxeze uită să facă şi curăţenie şi aşa se ajunge ca un loc extrem de frumos şi verde să se transforme într-o adevărată groapă de gunoi. Sper ca acest nou semnal de alarmă să fie perceput de cei care frecventează zona, mai ales că noi am lăsat acolo inclusiv saci menajeri pentru colectarea gunoaielor”, a explicat Marian Voinescu, unul dintre membrii acestui grup civic.