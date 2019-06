Implicare comunitară

Începerea vacanţei şcolare a devenit, pentru al doilea an consecutiv, la Ipoteşti, o adevărată sărbătoare a comunităţii, similară cu „zilele comunei” din alte localităţi. În jurul şcolii s-au adunat, în ultima zi a anului şcolar, 700 de elevi şi preşcolari, 40 de cadre didactice de la Şcoala Gimnazială Ipoteşti, părinţii elevilor, membri ai comunităţii locale, 50 de voluntari, foşti elevi ai şcolii din comună, studenţi, elevi ai Liceului Creştin Filadelfia, dar şi numeroase firme şi oameni de afaceri care au sponsorizat generos acţiunea: SC Ionioana Still, II Imobiliare Marişca, SC Mateo Rustic Construct, SC Duciben SRL, SC Hostiuc Construct, Pensiunea Anastasia, SC Albu Bretzels SRL, GB Class Confort, Strete Sen SRL, Kosta Mastora SRL, Florin Duciuc, primarul Sorin Tofan, viceprimarul Constantin Bobu etc.

Întregul proiect, intitulat „Pe aripile copilăriei”, s-a derulat în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Ipoteşti, II Manaz Cornel, firma CM Montage şi Complexul de apartamente “Floare de colţ” Dorohoi, de unde au venit atât copii, cât şi instructorii lor.

Directorul şcolii din Ipoteşti, prof. Loredana Corjuc, împreună cu echipa care a lucrat la proiect, a pregătit pentru copii jocuri precum ”Oul cu lingura”, ”Obstacole”, ”Rufele”, ”Găleţile cu nisip/apă”, ”Război cu funia”, ”Balonul pe funie”, ”Bomboane în iarbă”, ”Clovn”, ”Schiurile – Marş în sincron”, ”Bărbiereşte balonul”, ”Aleargă în lighean” şi multe altele.

„Am considerat că este necesar să dezvoltăm şi să valorizăm potenţialul creator şi motric al elevilor, să le stimulăm aptitudinile, nu numai prin activităţile de la clasă, ci şi prin participarea lor la concursuri şi activităţi care să le solicite rezolvarea unor sarcini de lucru incitante, neconvenţionale, care să facă apel la imaginaţie, să le stimuleze curiozitatea, spiritul critic şi de observaţie.

Această zi a fost prilejul unei întâlniri fericite a celor mari cu cei mici, prin participarea împreună la acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari. Ne-am bucurat împreună de această zi minunată, o zi când am putut oferi copiilor iubirea şi aprecierea noastră, intrând cu toţii – copii, părinţi, dascăli - într-o lume inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie”, a declarat prof. Loredana Corjuc.