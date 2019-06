Şcoala de Arte "Ion Irimescu" nu va majora taxele în viitorul an şcolar

Proiect

Şcoala de Arte „Ion Irimescu” din Suceava nu va majora taxele în anul şcolar 2019-2020. Consiliul Judeţean Suceava a publicat proiectul de hotărâre pentru stabilirea taxelor de şcolarizare la Şcoala de Arte „Ion Irimescu”, acestea urmând să rămână la nivelul celor de anul trecut. Astfel, la propunerea directorului Centrului Cultural Bucovina, Sorin Filip, taxa de selecţie a candidaţilor înscrişi pentru examenul de admitere în primul an de studiu va fi de 30 de lei/elev. Taxa de frecvenţă va rămâne şi în noul an şcolar la nivelul de 550 de lei/elev/an şi va fi plătită pentru disciplinele pian, vioară, nai, orgă, chitară, clarinet, nai, saxofon, trompetă, acordeon, pictură-iconografie, grafică, arte video (foto-video), artă decorativă, dans de societate, instructor de dans popular. Şi în viitorul an şcolar nu vor fi percepute taxe de frecvenţă pentru disciplinele care vizează păstrarea tradiţiilor, respectiv ansamblu folcloric, instrumente populare tradiţionale, fluier, tilincă, ocarină, cimpoi, cobză şi artă populară, ouă încondeiate, cusut, ţesut, brodat şi ceramică. Pentru disciplina dans popular taxă de frecvenţă a cursurilor va fi de 150 de lei/elev. O altă taxă care ar urma să rămână neschimbată este cea pentru eliberarea diplomei de absolvire, în sumă de 50 de lei.