Săptămână de foc pentru absolvenţii claselor a VIII-a, aceştia susţinând probele evaluării naţionale, examen care le permite admiterea la liceu sau la clasele profesionale.

Prima testare a fost cea la limba şi literatura română, de marţi, 18 iunie.

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Suceava, 6.586 de elevi s-au înscris pentru această probă, dintre care 6.172 au fost prezenţi. 414 elevi au spus „pas” testării.

Proba a avut o durată de două ore, timp în care elevii au avut de rezolvat subiecte structurate pe două mari cerinţe, fiecare cu mai multe subpuncte.

La primul subiect, adolescenţii au primit un fragment dintr-un text la prima vedere, din „Ultima cursă”, de Horia Lovinescu, pe baza căruia au avut de răspuns la şase cerinţe (să noteze câte un sinonim pentru două cuvinte date, să explice rolul unei cratime, să explice modul de formare a unor cuvinte, să menţioneze două cuvinte care conţin diftong etc.).

Rezolvarea punctului B din cadrul primului subiect cerea elevilor realizarea unei compuneri de minimum 150 de cuvinte prin care să argumenteze apartenenţa la genul dramatic a textului dat.

La ieşirea din examen, părerile adolescenţilor au fost împărţite, însă majoritatea a recunoscut că cerinţa privind genul dramatic i-a luat prin surprindere.

David a absolvit Şcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava, iar din toamnă vrea să se numere printre elevii Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava. Deşi s-a descurcat bine la prima probă e evaluării, pentru matematică recunoaşte că are emoţii mari.

„A picat genul dramatic la primul subiect, nu ne aşteptam. Credeam că va fi ori pastel, ori basm, ceva genul epic. Celelalte cerinţe au fost simple, m-am descurcat la primul subiect, la subiectul cu subordonatele nu prea”, a menţionat elevul la ieşirea din examen.

Colega lui Paula vrea să intre la Colegiul Naţional ”Petru Rareş”, la chimie – biologie, despre examen aceasta menţionând că „a fost ok. A picat genul dramatic. La subiectul 2 a fost uşor, am avut de povestit o întâmplare. Nu am întâlnit dificultăţi la exerciţii sau capcane. Eu am făcut tot, nu ştiu ce notă voi lua, depinde de evaluatori. La matematică sper să fie mai uşor ca anul trecut.”

„A fost bine, nu ne-am aşteptam să pice dramaticul, dar ne-am descurcat. Mă aşteptam la fabulă sau pastel. Celelalte cerinţe au fost ok, am mai lucrat şi în clasă subiecte asemănătoare, nu a fost nimic greu”, a mai spus o altă elevă.

20 de elevi susţin examenul în condiţii speciale