Etapa naţională

Prima ediţie a Olimpiadei Naţionale de Creativitate Ştiinţifică, competiţie care vizează dezvoltarea competenţelor specifice creativităţii în domeniul ştiinţific şi tehnic la elevi, se va desfăşura în perioada 15-20 iunie, la Suceava şi Gura Humorului.

Etapa naţională a Olimpiadei de Creativitate Ştiinţifică este organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava şi Societatea Ştiinţifică ,,Cygnus” - centru UNESCO.

Concursul este structurat pe două categorii, juniori (clasele a V-a - a VIII-a) şi seniori (clasele a IX-a - a XIII-a), având următoarele secţiuni tematice: Ştiinţe fundamentale; Ştiinţe aplicate; Tehnologia Informaţiei şi Robotică, informează prorectorul Mihai Dimian, preşedinte al Comisiei Centrale a Olimpiadei Naţionale de Creativitate Ştiinţifică.

Acesta a mai transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, că participarea la olimpiadă se desfăşoară în echipe de 2 sau 3 elevi, care vor intra în concurs cu un proiect sau un studiu din domeniul ştiinţific sau tehnic. La etapa naţională s-au calificat 38 de echipe, numărul maxim permis de regulament, echipe care au în componenţă 99 de elevi proveniţi din 15 judeţe.

Festivitatea de deschidere a Olimpiadei are loc în data de 15 iunie, începând cu ora 16:00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. Pe durata evenimentului, activităţile de prezentare şi jurizare a lucrărilor vor alterna cu activităţi de informare şi formare în domeniul inventicii şi educaţiei creative, precum şi cu programe culturale şi turistice în judeţul Suceava, au mai transmis organizatorii.

Elevii olimpici şi profesorii însoţitori vor participa şi la Târgul Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă pentru Tineret, ICE-USV (Innovation and Creative Education), precum şi la prezentările 10-InSTED (10-minute presentations about Innovation in Science, Technology, Engineering and Design), manifestări ce se vor desfăşura în perioada 18-19 iunie, la Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava. Festivitatea de premiere a Olimpiadei va avea loc în data de 19 iunie, începând cu ora 15, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, premiile oferite de Ministerul Educaţiei Naţionale fiind suplimentate de medalii, diplome şi premii oferite de organizatorii locali şi de OSF Global Services, sponsorul principal al Olimpiadei Naţionale de Creativitate Ştiinţifică.

Programul complet al Olimpiadei Naţionale de Creativitate Ştiinţifică poate fi consultat pe pagina web dedicată olimpiadei, la adresa https://www.isj.sv.edu.ro/oncs/index.php/program.