Răsplată

O elevă în clasa a VII-a, de la Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret, a fost premiată, ieri, de Cornel Manaz, cu suma de 500 de lei, la fel ca şi Alexi Darian Nicula, din clasa a X-a învăţământ profesional, de la acelaşi liceu. Iuliana Paula Huţanu are rezultate foarte bune la învăţătură şi este pasionată de cercetare. Un proiect de-al ei, „Acţiunea prednisonului, a clorurii de sodiu şi a microundelor asupra organismelor vii”, realizat sub coordonarea prof. dr. Cristina Amalia Dumitraş şi prof. Jeaneta Steluţa Maidaniuc, s-a calificat la Concursul european pentru tineri cercetători din Bulgaria, EUCYS, care se va desfăşura la Sofia, în luna septembrie a acestui an.

Iuliana ne-a declarat că în cercetare a folosit boabe de porumb „pe post de cobai” pentru a studia efectul prednisonului, iar rezultatele cercetării au condus-o spre ideea că, cel puţin în faza experimentală, sub tratament cu prednison s-ar putea consuma sare, dacă aceasta este în prealabil „tratată” la cuptorul cu microunde.

Al doilea elev premiat, Alexi Darian Nicula, s-a remarcat, spun profesorii săi, în mod deosebit în cadrul proiectului Erasmus+ „Şansa pentru dezvoltarea competenţelor necesare pe piaţa muncii prin stagii europene de formare profesională”. Profesoara Jeaneta Maidaniuc a spus că unul dintre obiectivele specifice proiectului este dezvoltarea competenţelor cheie specifice domeniului mecanic pentru calificările tehnician în transporturi şi mecanic auto pentru 32 de elevi şi s-a derulat în trei fluxuri: un stagiu de pregătire de cinci zile în Portugalia pentru cinci profesori şi două stagii a câte 12 zile în Germania şi Italia pentru câte 16 elevi şi doi profesori.

În cadrul festivităţii de premiere, la care au luat parte primarul oraşului, Adrian Popoiu, directorii liceului, Doina Puiu şi Antonio Mustaţă, elevi beneficiari ai proiectului Erasmus şi părinţi, prof. Maidaniuc i-a mulţumit fostului său elev Cornel Manaz pentru că a revenit la liceu, de data aceasta pentru a premia copii cu rezultate şcolare foarte bune. Profesoara a amintit că fostul său elev Manaz a fost primul din această şcoală care a beneficiat de o mobilitate în străinătate.

Primarul Popoiu: „Sper din toată inima să nu plecaţi în străinătate după ce terminaţi şcoala”

„O parte din istoria mea este legată de acest oraş, iar o parte din inima mea este aici. Cel mai mare regret pe care îl am este că nu am învăţat mai mult”, a spus Cornel Manaz, deşi la admiterea la universitate şi pe parcursul studiilor a avut mereu bursă datorită notelor obţinute şi nu pentru că provenea din orfelinat. De altfel, pe toată perioada studenţiei la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, fostul elev de la „Laţcu Vodă” a evitat să uzeze de facilităţile acordate studenţilor din centrele de plasament.

El le-a recomandat elevilor să profite la maximum de oportunităţile de studiu pentru că educaţia „este investiţia cea mai sigură şi pe termen lung”.

În acest context, Paul Suciu, un alt elev beneficiar al unui proiect Erasmus, intitulat „Orff Brings Us Together”, derulat în parteneriat cu şcoli din Izmir - Turcia, Napoli - Italia şi Kavala - Grecia, a vorbit despre experienţa colaborării cu elevi cu nevoi speciale prin muzică, dans şi excursii.

„Din acest proiect am învăţat că toţi suntem oameni, toţi putem iubi, toţi putem înţelege anumite lucruri, toţi putem crea o armonie prin muzică sau dans şi, cel mai important, toţi suntem egali şi normali, indiferent de ce probleme avem. Un handicap nu te face anormal, dimpotrivă, te face special!”, a spus Paul.

Primarul Adrian Popoiu a apreciat deschiderea liceului către proiectele cu finanţare europeană, către învăţământul dual, prin care este calificată forţă de muncă în conformitate cu cerinţele pieţei. „Sper din toată inima să nu plecaţi în străinătate după ce terminaţi şcoala. Avem nevoie de voi aici”, a fost mesajul primarului, care l-a dat exemplu pe Cornel Manaz, rămas să-şi construiască o afacere în Suceava, deşi a avut oferte de a pleca în străinătate.