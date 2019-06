Afirmaţie

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan consideră că victoria obţinută de PNL la alegerile europarlamentare din data de 26 mai nu trebuie privită decât ca un succes de etapă. În opinia parlamentarului sucevean, a considera PSD învins ar fi o mare greşeală.

„Trebuie să privim realitatea în faţă şi să vedem cum PSD, chiar şi după ce a fost bătut crunt în alegeri, continuă să conducă Parlamentul, conduce Guvernul, conduce toată administraţia centrală şi instituţii autonome, conduce mai mult de jumătate din acea parte ineficientă şi subdezvoltată a administraţiei locale. Chiar dacă PNL a reuşit o victorie istorică la alegerile europarlamentare şi la Referendumul iniţiat de preşedinte, PSD continuă să fie partidul-stat, pe care-l găsiţi în tot şi în toate. Ca să scăpăm de PSD, va trebui să repetăm votul din 26 mai şi la alegerile prezidenţiale din acest an şi la cele locale din vara viitoare, dar şi la cele parlamentare de peste un an şi jumătate. Abia atunci vom putea respira uşuraţi că am scăpat ţara de această povară toxică”, a arătat Ioan Balan.

Deputatul liberal a mai spus că timp de 22 de ani, cât PSD a fost la guvernare, România a pierdut şansa de a se dezvolta în perioade de creştere economică şi a ratat oportunitatea modernizării drumurilor, a reţelelor de utilităţi, a şcolilor şi a spitalelor cu ajutorul fondurilor europene.

„Destinul a făcut ca acest partid, moştenitor până în măduva oaselor a metehnelor din vechiul regim, să guverneze numai în perioade de creştere economică, pe care le-a compromis şi a lăsat în urma lui o ţară şi mai săracă şi mai îndatorată. Nimeni nu şi-a imaginat că, după ultimii şapte ani de guvernare PSD-istă, o să vedem cum ţări mai slab dezvoltate decât România, cum ar fi de pildă Bulgaria şi Serbia, ne-au depăşit aproape la toate capitolele. Serbia a construit autostrăzi, deşi nu are încă dreptul de a folosi bani gratuiţi de la UE. Bulgaria nu mai este săracul Europei, pentru că în spatele său se află România, cu două regiuni, cele mai sărace din Uniunea Europeană, adică Moldova de nord şi Oltenia. România continuă să fie ţara cu cei mai puţini km de autostradă, cu cele mai multe drumuri de pământ şi cu cei mai mulţi cetăţeni săraci sau care se află în risc de sărăcie”, a concluzionat Ioan Balan.