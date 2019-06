Protest inedit

Republica Rădăuţi nu se dezminte. În cursul zilei de ieri s-au înregistrat scene demne de cascadorii râsului, după ce o crescătoare de animale a decis să-şi ducă oile în faţa sediului Primăriei Rădăuţi.

Motivul pentru care Domnica Ilică a recurs la acest protest mai puţin obişnuit este acela că nu este acceptată pe toloaca oraşului pentru a-şi paşte cele 350 de oi pe care le are.

Nemulţumirile sunt mai vechi, iar anul trecut femeia a fost pe punctul de a proceda în mod similar, numai că într-un final a primit o parte de păşune şi astfel a putut să-şi crească animalele. Între timp, reprezentanţii asociaţiilor de animale care au încheiat contracte de concesiune pentru cele 230 de hectare de păşune au refuzat să-i mai permită Domnicăi Ilică să-şi ducă oile la păscut.

Exasperată de aceste piedici, dar şi de tergiversările celor de la Primăria Rădăuţi, ieri dimineaţă femeia a trecut la planul de urgenţă. Împreună cu mai mulţi ciobani şi rude a luat o parte din oi şi a plecat spre centrul municipiului Rădăuţi.

Puşi la curent cu această situaţie, poliţiştii au încercat să blocheze drumul oilor spre zona centrală, numai că până să se dezmeticească aceştia animalele erau deja în apropierea casei fostului primar din Rădăuţi, Aurel Olărean.

Au urmat scene hilare, cu doi poliţişti postaţi pe carosabil în faţa oilor pe care încercau să le sperie. Dacă cele două poliţiste din echipaj păreau extrem de detaşate, cel care părea şef de echipaj se dădea de ceasul morţii şi în timp ce transpira serios încerca să o convingă pe Domnica Ilică să întoarcă oile din drum. Parlamentările au durat câteva minute bune, timp în care şoferii priveau la spectacol de parcă venise circul în Rădăuţi.

În final, crescătoarea de animale a acceptat să trimită oile înapoi la stână şi să meargă la primărie doar ea pentru a discuta cu primarul Nistor Tatar în tentativa de a-l convinge să o sprijine pentru a-şi putea duce oile la păscut pe toloaca oraşului.

Duelul declaraţiilor pentru un final în care nu s-a rezolvat nimic

În opinia Domnicăi Ilică, vinovaţi sunt atât cei de la asociaţia de crescători de animale care au exclus-o nemotivat din rândul membrilor, cât şi primarul Nistor Tatar, care i-ar proteja.

„Anul acesta, domnul primar mi-a spus să merg numai cu 170 de oi la păscut, restul până la 350 a zis că nu-l interesează, să le vând sau să fac ce ştiu. Timp de trei ani am păşunat printre casele oamenilor, fără acces la sursa de apă. Animalele sunt înfometate, nu le pot tunde, nu le pot mulge, sunt sub orice critică, păşune nu mai am, nu am ce să fac”, a spus supărată Domnica Ilică.

De cealaltă parte, primarul din Rădăuţi spune că nu poate interveni în disputa pe care femeia o are cu ceilalţi crescători de animale.

„Nu e treaba primăriei. Primăria a organizat o licitaţie care a fost câştigată de o asociaţie din care făcea parte şi Domnica Ilică, iar acea asociaţie a exclus-o din rândurile ei. Ea a contestat în instanţă şi a pierdut, iar noi nu putem interveni în problemele lor. Anul trecut a fost acceptată în mod tacit, dar pentru că nu a respectat o serie de reguli, anul acesta nu au mai vrut să o accepte”, a declarat Nistor Tatar.

Pe de altă parte, proprietara celor 350 de oi spune că a fost contactată de reprezentanţii Poliţiei Locale Rădăuţi, care au ameninţat-o că o vor amenda drastic dacă va scoate animalele în stradă şi va încerca să le ducă în faţa sediului primăriei.

Primarul Nistor Tatar crede că nu este normal ceea ce se petrece şi consideră că fiecare cetăţean trebuie să respecte legea, indiferent ce ocupaţie sau pregătire are.