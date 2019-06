Medalie

Seria succeselor tânărului şahist sucevean Edward Mihai Pădurariucontinuă cu un nou rezultat remarcabil, obţinut în cadrul Campionatului Şcolar European de Şah, de la Mamaia, din perioada 31 mai – 8 iunie.

Adolescentul de 14 ani, elev în clasa a VII-a la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, a obţinut bronzul la secţiunea Blitz, Under 15.

Peste 300 de jucători din 20 de ţări au participat la campionatul de la Mamaia.

Competiţia a fost organizată de Federaţia Europeană de Şah şi Federaţia Română de Şah, numeroase personalităţi ale acestui sport fiind prezente la festivitatea de deschidere a Europenelor.

”Au fost nouă runde de concurs, am avut adversari din Turcia, Rusia, Anglia, unii dintre ei mai mari decât mine, foarte bine pregătiţi. Nu am avut emoţii, a fost un concurs frumos. Tot acolo s-a desfăşurat, în 2017, şi Campionatul mondial de şah la care am fost. Am participat şi la şah clasic, însă rezultatele au fost mai bune la blitz”, ne-a povestit Edy.

Acesta a mai menţionat că în această vară este pregătit să participe şi la alte competiţii, primele fiind programate la Cap Aurora. Totodată, vrea să acorde timp suficient şi studiului, la anul urmând să susţină examenul de evaluare naţională.

Edy joacă şah de la vârsta de 6 ani, iar în prezent deţine titlul de candidat de maestru.

De atunci, Edy a adunat un palmaresimpresionant, mărturie fiind trofeele, cupele şi medaliile obţinute la concursurile din ţară (campionate naţionale, festivaluri internaţionale de şah etc.).

Din 2012, este legitimat la Şah Club Galaţi, un club particular, sprijinit însă şi de autorităţile locale. Face echipă cu Alex Codreanu, prietenul lui cel mai bun, cei doi fiind consideraţi „nava amiral” a clubului, obţinând împreună mai multe titluri de campioni naţionali la grupa lor de vârstă.

De cinci ani, Edy se antrenează pe Skype cu Gabriel Mateuţă, din Bucureşti, maestru internaţional care pregăteşte elevi din toată lumea, iar din 2012 face parte din lotul naţional al României.

Edy deţine 2055 de puncte Elo, la Blitz (sistemul clasificare a jucătorilor de şah) şi 1810 la şah clasic.